Trẻ mầm non hai trường Trung Quốc ăn gạo mốc, đùi gà thiu

Chính quyền thành phố Vu Hồ mở họp báo hôm 23/9. Ảnh: Sina.

Chính quyền thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy hôm 23/9 mở họp báo về việc hai trường mầm non Đồng Hinh và Đắc Đắc Bối sử dụng thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh cho trẻ, theo báo Thanh niên Trung Quốc.

Trước đó, phụ huynh hai trường mầm non này đã tới trường biểu tình, đồng thời trình báo với chính quyền con em ăn phải đùi gà thiu, gạo mốc có mọt hôm 19/9. Nhà trường còn sử dụng các loại gia vị quá hạn sử dụng để chế biến thức ăn.

Đoàn thanh tra của thành phố đến lấy mẫu xét nghiệm hôm 20/9 và cho kết quả hôm 22/9. Thanh tra kết luận trường Đồng Hinh cho trẻ sử dụng gạo mốc và hiệu trưởng đã bị bắt. Trường Đắc Đắc Bối đang bị điều tra.

Khoảng 300 học sinh hai trường đã được kiểm tra sức khỏe. Có 9 bé nghi ngờ ngộ độc đang điều trị trong bệnh viện nhi đồng Nam Kinh, sức khỏe trong tình trạng ổn định.