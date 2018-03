Người phụ nữ Mỹ trúng số 560 triệu USD thắng kiện giấu tên

Giải độc đắc 570 triệu USD ở Mỹ có chủ

Một nhân viên tại cửa hàng đã bán ra chiếc vé trúng độc đắc 560 triệu USD ở thị trấn Merrimack, bang New Hampshire. Ảnh: NHPR

AP dẫn lời thẩm phán Charles Temple cho hay phán quyết này dựa trên luật được gọi là "Righ to Know" (Quyền được biết) của bang New Hampshire và sẽ giúp người phụ nữ được gọi là "Jane Doe" tránh bị quấy rối, làm phiền. Tuy được giấu danh tính, tên của thị trấn nơi bà sinh sống vẫn sẽ được công khai.

"Bà ấy nhảy lên nhảy xuống", luật sư William Shaheen kể. "Bà ấy sẽ được sống một cuộc sống bình thường".

Theo ông Shaheen, người phụ nữ đến từ thị trấn Merrimack và chiếc vé may mắn được bán ở một cửa hàng tại đây. Trong đợt quay số hồi tháng một, bà Doe trúng giải độc đắc 560 triệu USD, giải thưởng lớn thứ 5 trong lịch sử của xổ số Powerball và lớn thứ 8 tại Mỹ.

Bà đã đệ đơn kiện Ủy ban Xổ số New Hampshire khi cơ quan này tuyên bố sẽ công khai danh tính, chỗ ở và số tiền trúng thưởng của chủ tấm vé độc đắc theo luật bang.

Ông Charlie McIntyre, giám đốc Ủy ban Xổ số, cho hay dù mong chờ một phán quyết khác, cơ quan vẫn tôn trọng quyết định của tòa án. Tuần trước, ủy ban đã bàn giao số tiền thưởng 264 triệu USD sau khi trừ thuế cho các luật sư của bà Doe.

Bà sẽ quyên 150.000 USD cho tổ chức phi lợi nhuận vì quyền phụ nữ Girls Inc và 330.000 USD cho một tổ chức từ thiện cung cấp cơm trưa miễn phí cho học sinh. Đây chỉ là một phần trong khoản tiền khoảng 25- 50 triệu USD mà bà dự định dùng để làm từ thiện suốt phần đời còn lại của mình.

Anh Ngọc