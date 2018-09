Australia kêu gọi cấm lễ hội âm nhạc sau khi người gốc Việt chết vì sốc thuốc

Thanh niên gốc Việt tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Australia

Lễ hội âm nhạc Defqon 1 ở thành phố Sydney hôm 15/9. Ảnh: Facebook.

Cảnh sát New South Wales cho biết hai người tử vong, 700 người đã phải gọi trợ giúp y tế vì các vấn đề liên quan đến ma túy tại lễ hội âm nhạc Defqon 1 diễn ra ở thành phố Sydney, Australia, ngày 15/9, BBC đưa tin.

Sau sự việc, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho rằng sự kiện âm nhạc Defqon 1 không an toàn. Bà kêu gọi cấm tổ chức lễ hội này. "Tôi vô cùng bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra... Đó là chuyện rất khủng khiếp", bà Berejiklian hôm 16/9 nói. "Đây là một sự kiện không an toàn và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo nó không bao giờ tái diễn".

Đơn vị tổ chức sự kiện khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách. Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là Joseph Pham, thanh niên gốc Việt 23 tuổi, và một cô gái 21 tuổi. Cảnh sát thông báo phát hiện 69 người sở hữu ma túy, đồng thời đã buộc tội 10 nghi phạm cung cấp chất gây nghiện, trong đó có hai thiếu niên mang theo 120 viên nang.

Lễ hội âm nhạc Defqon 1 diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Regatta Sydney, chủ yếu chơi các dòng nhạc techno, house và trance. Sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2009 tới nay.