21 người phải điều trị trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

Các nhân viên mặc đồ chống độc làm việc để đảm bảo an toàn khu lều bao phủ ghế băng ở trung tâm thương mại tại Salisbury hôm 8/3. Đây là nơi Skripal và con gái được tìm thấy trong tình trạng nguy cấp do phơi nhiễm chất độc thần kinh. Ảnh: AP.

"Nhiều người được điều trị, khoảng 21 người, trong đó có người đàn ông và phụ nữ bị phát hiện trên ghế băng. Nhiều người trong số đó làm thủ tục y tế tại viện, được kiểm tra máu, hỗ trợ và được bác sĩ đưa ra lời khuyên", Sky News dẫn lời Kier Pritchard, đại diện cảnh sát quận Wiltshire, hôm qua cho biết.

Những người còn lại ở trong viện là Sergei Skripal, Yulia Skripal và cảnh sát Nick Bailey, người đầu tiên đến giúp. Bailey đang có tiến triển, trong khi hai cha con vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Đây là lần đầu tiên giới chức Anh xác nhận có những nạn nhân khác ngoài ba người.

Ông Skripal, 66 tuổi, và con gái 33 tuổi bị phát hiện bất tỉnh trên ghế băng ở thành phố Salisbury, quận Wiltshire chiều 4/3. Các thanh tra tin rằng họ là mục tiêu của một âm mưu sát hại. Lực lượng an ninh đang truy lùng một mạng lưới những kẻ ám sát được đào tạo bài bản bị nghi tấn công bằng chất độc thần kinh.

Phương pháp tinh vi và tàn bạo nhằm vào ông Skripal hướng về "những chủ thể hiện hoặc từng được nhà nước tài trợ", các nhà điều tra nói với Independent.

Cựu điệp viên Skripal, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt năm 2004 và bị kết án 13 năm tù năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để cung cấp cho Anh thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời gian đó.

Tháng 7/2010, tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký lệnh trả tự do cho Skripal. Đây là một phần trong thỏa thuận "trao đổi gián điệp" giữa Nga và Mỹ, theo đó, Nga trả tự do cho 4 điệp viên để đổi lại 10 điệp viên của mình bị an ninh Mỹ bắt giữ và buộc tội. Sergei Skripal sau đó sang Anh tị nạn.

