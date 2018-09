Vợ chăm sóc gia đình hơn để thể hiện sự ăn năn sau ngoại tình

Tôi có video chứng minh vợ ngoại tình mà cô ấy vẫn chối

Tôi là tác giả câu chuyện: “Tôi có video chứng minh vợ ngoại tình mà cô ấy vẫn chối”. Mọi người trách tôi nhiều, cũng xin cảm ơn vì đã cho tôi nhiều ý kiến để so sánh, chọn lọc. Tôi hoàn toàn bình thường cả về hình thức lẫn “nội dung". Tôi không ham chơi ở bên ngoài, cuộc nào có thể từ chối là tôi từ chối để về với gia đình. Tôi không phải đi rình hay đi theo dõi vợ như một số ý kiến đã nêu, tôi có thể khẳng định vợ không có điểm nào so sánh được với tôi, chỉ có điều chúng tôi lấy nhau và gắn bó nên tôi không có sự so sánh giữa hai vợ chồng. Mọi người thông cảm cho tôi khi bản thân không còn cảm xúc nhưng vẫn quan hệ với vợ được, tôi nghĩ phải chăng bây giờ đối với tôi là bản năng của con người mà thôi.

Thực ra tôi nghi ngờ từ lâu, có nhắc nhở vợ rồi, bao năm nay tôi thấy bình thường. Tôi hay phải đi làm xa trong ngày, thường thì chiều tối sẽ về đến nơi, mỗi lần như thế vợ lại gọi điện hỏi anh về đến đâu rồi để em chờ cơm. Lần này thì khác thường (tự dưng tôi cảm thấy như vậy), mới buổi sáng vợ đã gặng hỏi lúc nào anh về, rồi lại hỏi anh đã về chưa, mấy giờ anh về. Về đến nhà thì có người cung cấp cho tôi thông tin này, họ tự báo cho tôi chứ tôi không theo dõi hay thuê ai cả.

Tôi và vợ đã có cuộc đấu rất căng, vợ vẫn chối cãi. Tôi không có ý định giữ nếu vợ muốn đi, tôi bảo có hai sự lựa chọn: Một là vợ không sửa đổi tôi sẽ để toàn bộ thông tin cho mọi người biết và vợ chồng chia tay. Hai là vợ hãy đến luôn với người kia, tôi sẽ không nói thêm lời nào, tiến hành làm thủ tục và giữ kín cho vợ.

Vợ tôi khóc, đau khổ, có vẻ bị trầm cảm khi tôi nói vậy, vợ nói nếu anh không vì em nữa thì vì con và gia đình. Trong thâm tâm tôi nghĩ cô ấy đã ăn năn nhưng cứ muốn vợ trả lời câu hỏi vì sao lại như vậy, vì sao lại chối cãi khi khả năng đánh giá sự việc hiện tượng nhận biết của tôi khá tốt. Tôi chỉ nhận được sự im lặng của vợ nhưng thay vào đó là vợ đối xử tốt hơn với tôi và gia đình dòng tộc tôi. Tôi chỉ thấy không cam tâm nếu vợ không nói ra lý do ngoại tình. Có lẽ sự cảnh báo của tôi có gì đó hơi nhẹ nhàng và chưa dứt khoát nên mới ra cơ sự thế này. Tôi suy nghĩ mãi không tìm được lý do vì sao vợ ngoại tình, hỏi vợ không nói, chỉ có ăn năn bằng hành động thôi. Tôi viết bài này mong mọi người hiểu thêm sự việc và thông cảm. Tôi vô cùng cảm ơn mọi người đã góp ý, tôi đã có quyết định cho mình.

Duy

