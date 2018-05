Tôi thử thách bản thân bằng tình yêu với người đàn ông đã có vợ

Tôi mới đi làm được vài năm, công việc tiếp xúc với nhiều người đàn ông có tiền, có quyền, địa vị. Vì thế tôi gặp anh, người đàn ông thành đạt, phong độ và có vợ. Tôi là kiểu người cực kỳ khó yêu, vì vậy dù anh tìm đủ mọi cách lấy tình cảm của tôi, tôi vẫn chỉ coi anh là bạn bè bình thường. Chẳng thể ngờ được đến một ngày tôi lại phát hiện ra mình có tình cảm với anh. Đáng sợ hơn nữa là tôi nghĩ đến cả những chuyện sai trái như làm người thứ ba, chen vào cuộc sống hôn nhân của anh và vợ. Tôi không thể tưởng tượng ra một người cực kỳ chính trực, không bằng lòng với bất cứ một vi phạm đạo đức nào dù là nhỏ nhất như mình lại có những suy nghĩ sai trái đến như vậy. Tôi bắt đầu thấy ghê sợ chính mình, tìm cách trốn tránh anh. Nhưng càng làm như vậy anh càng điên cuồng nắm chặt tôi hơn.

Trước đây, tôi không hiểu vì sao nhiều cô gái thông minh và có đạo đức lại sa vào lưới tình của những người đàn ông có vợ, rồi tự tay hủy hoại cả cuộc đời, giờ khi đã trải nghiệm tôi mới thấu hiểu được cảm giác của họ. Một chút tình cảm, một chút ngưỡng mộ và cả lòng tham đã đẩy những cô gái trẻ đánh mất chính mình và rồi sa ngã. Những người đàn ông thành đạt và có gia đình thật thu hút nhưng cũng quá tham lam và ích kỷ. Họ trải đời và tỉnh táo trong những cuộc tình ngoài luồng như vậy. Chỉ có người phụ nữ yếu đuối, cả tin mới nhận nhiều thiệt thòi và đau khổ.

Tôi biết mình đã không thể giữ được trái tim nữa nhưng tình cảm vẫn chôn chặt trong lòng. Tôi không muốn bộc lộ để anh biết được, để mối quan hệ này mãi mãi chỉ là bạn. Tôi luôn nhận thức được mình chỉ là cơn say tình nhất thời của anh ấy. Anh say vì vẻ bề ngoài xinh đẹp và trẻ trung của tôi, say vì những nét tính cách đối lập trong con người tôi mà luôn khiến người ta muốn khám phá, muốn tìm hiểu nhưng mãi không có đáp án.

Giờ đây, tôi coi anh như một thử thách trong cuộc đời mình. Tôi sẽ không trốn tránh nữa mà chọn cách đối diện với anh, đối diện trực tiếp với những cám dỗ. Tôi chiến đấu với chính mình bằng một thứ lý trí mạnh mẽ nhất, không muốn lẩn trốn như một kẻ hèn. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ còn nhiều thử thách hơn thế này nữa và cần phải rèn luyện cho bản thân một bản lĩnh, tâm lý vững vàng. Tôi sẽ chôn vùi tình cảm của mình thật sâu trong đáy lòng, để một lúc nào đó có thể lãng quên tất cả, rồi hạnh phúc mới sẽ tìm đến với tôi, một người đàn ông độc thân mới sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.

Lam

