Sếp nữ hơn bạn trai 20 tuổi không ngừng giăng bẫy tình với anh

Trước đây bạn trai tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty gia đình. Sau đó được luân chuyển lên làm trợ lý tổng giám đốc cho bà sếp, người lớn hơn anh ấy 20 tuổi. Bạn trai tôi là người cao to, hát hay, lại đẹp trai, cư xử cũng khéo, được mọi người đánh giá là hiền. Ba mẹ tôi rất thương đứa con rể tương lai này. Bi kịch về mối quan hệ của chúng tôi xuất hiện từ ngày bạn trai lên làm trợ lý, bà sếp viện đủ lý do để anh phải làm tăng ca. Rồi bà đưa hàng loạt các dự án lớn giao cho bạn trai tôi phụ trách. Từ khi được thăng chức, kinh tế của anh được cải thiện, tuy nhiên tôi thấy không an tâm tí nào về bà sếp. Việc của tôi lương khá cao, chúng tôi rất độc lập tài chính.

Nhất là khi tôi vô tình thấy hình bà sếp trong máy bạn trai tôi, đi công tác chung bà ta ăn mặt hở hang (đây là hình chụp tập thể). Rồi hàng loạt tin nhắn thả thính của bà ấy, nào là sao chị đi chơi em không hỏi han quan tâm chị, không hỏi chị đi với ai, hỏi chị có vui không, có cho phép chị đi chơi không? Càng quá đáng hơn khi chúng tôi đang đi ăn, bà ấy gọi điện thoại nói đường vào nhà chị bị ngập nước làm sao đây? Mừng thầm là bạn trai tôi khéo léo từ chối giúp đỡ bà ấy. Kể từ đó tôi im lặng không nói gì, âm thầm quan sát hành vi của bà ta và bạn trai mình. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi bà ta gửi cho bạn trai tôi một đoạn clip bà ta múa một mình trên biển. Rồi khi chúng tôi mua đồ đôi mặc, bà ta nói bạn trai tôi vứt đi, bà không thích, bà ghen.

Tôi làm ầm lên, bạn trai mới khai thật là bà ấy đã ra sức dụ dỗ anh ấy 2 tháng nay. Bà nói cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chồng ngoại tình, toàn bộ sự nghiệp công ty này do một tay bà gây dựng mà vì con nên bà không thể ly dị. Xin nói thêm, chồng bà làm cùng công ty đó. Bạn trai tôi thương cảm nên nghe tâm sự của bà ấy và không nói gì thêm. Tôi không chấp nhận được chuyện này, cho rằng phụ nữ nếu sống khổ trong hôn nhân sao không mạnh dạn ly dị? Bà lúc nào cũng thuyết giảng với nhân viên, với mọi người xung quanh là phải sống chân thành và tử tế. Tôi không thấy sự tử tế nào từ bà trong sự việc này. Sau bao chuyện tôi "hạ lệnh" cho bạn trai giải quyết vấn đề này, nếu không tôi sẽ nói chuyện với chồng và con bà ấy (15 tuổi). Sau đó bạn trai tôi bảo đã nói chuyện rõ ràng với bà ta về việc giữ khoảng cách.

Tôi tin bạn trai thương tôi thật sự, nhưng trong lòng không ngừng canh cánh lo lắng về người đàn bà lẳng lơ này. Liệu bà có tiếp tục những chiêu trò gì với bạn trai tôi hay không? Tôi không muốn bạn trai mình phải nghỉ việc, vì hiện anh ấy rất thích các dự án này, đang làm việc rất suôn sẻ. Lòng tôi cứ như rối bời. Chuyện của tôi cứ như trên phim, khi cuộc sống no ấm thì đạo đức của con người ta cũng suy đồi đi. Mỗi lần nghĩ đến bà ta tôi như phát điên và muốn nhảy sổ vào cho bà ấy một bài học, như thế có nên chăng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn trai tôi ngã vào lòng bà ta?

Nhung

