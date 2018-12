Nỗi đau bị chồng phản bội hồi mang bầu cứ ám ảnh tôi

Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, từ nhỏ từng chứng kiến ba mẹ cãi nhau nên tự hứa với bản thân sau này có gia đình phải sống hạnh phúc, vợ chồng nhường nhịn nhau, không lớn tiếng để mọi người chê cười. Tôi thuộc típ phụ nữ sống tình cảm, gia đình là nhất, suy nghĩ nhiều và sống chừng mực, ghét lừa dối và ngoại tình hay người thứ ba (dù bất kể hoàn cảnh nào).

Chồng hơn tôi 3 tuổi, tính anh đối lập tôi, là người ít suy nghĩ, sống thoáng và ham vui, không lo toan trong cuộc sống, thích đùa giỡn. Anh là mối tình đầu và là người đàn ông đầu đời tôi tin tưởng, trao trọn trái tim mình. Tôi yêu anh hơn cả bản thân. Chính tôi là người yêu đơn phương anh trước, chủ động liên lạc, nhắn tin cho anh sau khoảng thời gian 2 năm khi anh chuyển chỗ làm. Tôi còn nhớ lúc đó mình như người điên, hàng ngày lén chạy ngang qua nhà anh thuê chỉ đơn giản để nhìn thấy mặt anh, nhìn thấy xe anh đậu trước nhà.

Không biết số phận sắp đặt thế nào vào đúng ngày sinh nhật của mình, tôi buồn và nháy máy để nghe giọng nói của anh. Rồi anh gọi lại làm quen (anh không biết tôi là ai), chúng tôi nhắn tin cho nhau rất nhiều, kể về cuộc sống, công việc, về anh và tôi. Dĩ nhiên những gì anh kể là sự thật, còn tôi do sợ anh phát hiện nên không dám kể thật. Lúc ấy tôi càng yêu anh nhiều hơn, mua cho anh từng cái quần cái áo, đôi dép, cái khăn tắm và cả kem súc miệng gửi anh. Tôi từng chuyển 3 triệu tiền dành dụm để giúp anh trả nợ lúc khó khăn (đó là nợ cờ bạc). Lúc đó tôi khuyên anh rất nhiều là đừng cờ bạc, anh cũng hứa không chơi nữa.

Tôi chính thức làm vợ anh năm 23 tuổi, cưới xong chúng tôi tiếp tục lên thành phố làm, cuộc sống rất hạnh phúc, tôi được chồng thương yêu chiều chuộng, được ba mẹ chồng bênh vực, yêu thương hơn cả con ruột. Chưa tròn một năm tôi lại phát hiện anh thiếu nợ cờ bạc 6 triệu (lý do gần đến ngày cưới túng quẫn). Thương anh, tôi bán vàng cưới để trả nợ kèm theo lời hứa của anh là không dối lừa tôi nữa. Sau 3 năm đi làm thuê, chúng tôi dành dụm được số tiền tự kinh doanh riêng, chồng vẫn đi làm thuê cho người ta.

Rồi tôi có thai. Trong thời gian đó, chúng tôi luôn hạnh phúc, thi thoảng có những bất hòa nhưng chúng tôi không hề to tiếng, chồng đi làm về luôn phụ tôi việc nhà. Tôi vẫn khẳng định mình là người may mắn và luôn trân trọng, giữ gìn hạnh phúc ấy. Bầu bì tôi tự đi khám, sợ chồng phải nghỉ làm.

Một ngày trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi hụt hẫng, đau đớn đến tận cùng vì vô tình phát hiện tin nhắn yêu đương của chồng với đồng nghiệp khi đang mang bầu 5 tháng. Tôi khóc, bỏ ăn, gào thét, như muốn chết đi, rồi vì con lại không dám. Anh thừa nhận say nắng và chỉ ở mức nhắn tin tình cảm rồi hôn nhau. Anh thương tôi rất nhiều, mong tôi tha thứ, làm mọi cách chứng minh là anh yêu tôi. Tôi tha thứ nhưng vẫn không thể quên được, tính tôi cố chấp và sợ lúc không vui lại đem câu chuyện này hành xác anh. Nếu có thể chịu đựng được thì cùng nhau xây dựng lại gia đình.

Sinh con ra tôi vẫn không thể quên hẳn chuyện tổn thương ấy, có lúc như trầm cảm. May mắn con được ông bà nội yêu quý và chăm sóc thay tôi. Tôi suy xét chồng, điều tra, sợ anh lại dối lừa mình lần nữa. Tôi từng bảo với chồng là nếu như không còn thương tôi nữa thì cứ ngồi lại nói chuyện, tôi sẽ ra đi mà không cần thứ gì. Tôi không chịu đựng khi bị phản bội được, xin chồng có gì hãy nói, đừng để tôi phát hiện.

Con gần 3 tuổi tôi mới dần nguôi ngoai nỗi đau ấy nhưng khi nhắc lại vẫn khóc. Tôi biết mình sai khi nhắc hoài về quá khứ. Ngồi viết dòng chữ này tôi lại đau, chồng đang ngủ say, anh tiếp tục lừa dối tôi. Tôi vừa trả nợ cá độ của anh 60 triệu, sợ anh mệt nên không dám gọi anh sớm để anh ngủ thêm, ấy vậy mà thay vào đó anh hẹn người con gái khác đi uống cà phê để trả ơn trong công việc. Tim tôi đau hết lần này đến lần khác. Tôi phải nói với gia đình như thế nào khi cả hai bên nội ngoại đều nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc, chồng vô cùng yêu thương tôi? Có phải do tôi suy nghĩ và tưởng tượng ra nhiều quá không? Do tôi quá thương chồng hay do tôi ích kỷ, hẹp hòi, thuộc típ phụ nữ cổ điển không theo kịp thời đại? Hay do ngay từ đầu chồng đến với tôi chỉ là sự thương hại? Hay do anh cảm giác mang nợ tôi? Tôi phải làm sao?

Huyền

