Không còn được du lịch xa xỉ và đồ hiệu nên em luôn giận dỗi tôi

Tôi 29 tuổi, em 25 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Khi mới quen em tôi thấy em thật dịu hiền, không bon chen, thường làm từ thiện. Khoảng 6 tháng đầu tiên yêu nhau mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, càng ngày tôi càng thấy em xinh đẹp, ngoan hiền. Khi tôi tặng quà phải nói gãy lưỡi em mới nhận. Em luôn nhắc nhở tôi ăn nhậu ít thôi, phải biết giữ gìn sức khỏe. Sau thời gian đó tôi thấy em bắt đầu thay đổi, muốn tôi mua những món quà đắt tiền hơn (thường là những món đồ hàng hiệu có giá từ vài chục triệu), vì chiều em nên tôi chưa bao giờ từ chối những mong muốn của em. Không những thế thỉnh thoảng em lại cần tiền đột xuất thì tôi đưa em và em nói: "Em dùng đúng mục đích anh đừng lo". Vì vậy tôi cũng không để ý.

Bố tôi bị bệnh phải nằm viện hàng tháng trời. Nhà tôi có hai anh em, em trai đang đi học ở nước ngoài nên việc chăm sóc bố do tôi và mẹ đảm nhiệm. Suốt thời gian bố tôi nằm viện em cũng chỉ ghé thăm một lần duy nhất. Thời gian gần đây, công việc của tôi đi xuống, kéo theo thu nhập chỉ bằng 30% so với trước đây. Tôi chia sẻ với em về chuyện công việc khó khăn thì em nói: "Sao mà anh cứ kể khổ với em thế"? Từ đó tôi không còn chia sẻ với em nữa. Thời gian trước công việc tốt, lúc nào tôi cũng rủng rỉnh tiền bạc, ngoài chi tiêu tôi còn tích lũy kha khá. Nay công việc đi xuống, lại thêm việc bố ốm nên tôi gặp khó khăn.



Hàng đêm tôi nằm suy nghĩ, tìm hướng kinh doanh mới, thời gian dành cho công việc nhiều hơn. Lúc này tôi không còn dành thời gian và tiền bạc nhiều cho em như trước nữa, những món đồ hàng hiệu hay những chuyến du lịch xa xỉ không còn nên em luôn giận dỗi với tôi, khiến tôi rất mệt mỏi. Khi những mong muốn xa xỉ của em không còn được tôi đáp ứng thì em quay sang tỏ thái độ thiếu tôn trọng, giận hờn, thậm chí coi thường tôi. Tôi tự hỏi sao em thay đổi nhiều vậy (hay là hồi mới yêu tôi không nhận ra), sao em không như những ngày đầu mới yêu? Lúc này mọi người đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết dương lịch, còn với tôi phải giằng xé giữa con tim (tôi còn yêu em rất nhiều) và lý trí. Tôi cần một người vợ biết chia sẻ và cảm thông. Chuyện xảy xa thế này do tôi kém, không lo được cho em, hay em mong muốn ở tôi quá nhiều?

Huy

