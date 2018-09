Tuổi cao, nhan sắc cá sấu chúa' nhưng tôi vẫn muốn được yêu

Sinh ra ở miền biển, nhưng nhan sắc lại là hoa giã quỳ của Đà Lạt nên đến giờ 39 tuổi rồi mà tôi vẫn ế. Đôi lúc cũng có suy nghĩ đi trung tâm thẩm mỹ, đập mặt để thành hoa lài hoặc hoa dâm bụt cho đỡ tủi nhưng không dám, sợ trong thời gian đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mắt to, mũi cao, miệng chúm chím xong, thế giới lại đổi tiêu chuẩn nhan sắc về style cũ thì uổng.

Lúc trẻ ham chơi nên giờ tôi làm công nhân tại TP HCM. Mặc dù thích chơi và đi du lịch, nhưng được cái ham đọc sách (xưa ham đọc lắm, giờ bớt rồi), thích mỗi năm đi du lịch một nơi mới mẻ, biết vài kiến thức của nghề là đủ rồi.

Tính tình hơi nắng mưa thất thường, lúc no thì "chém gió" say sưa, từ chuyện đông tây kim cổ, hàn lâm, bình dân đều nói được (do ham đọc sách ấy, nhưng đôi lúc chém cũng hay bị trật, nên người nghe phải thật bình tĩnh đừng vội tin là thật), lúc đói thì im thin thít để bảo toàn năng lượng ít ỏi còn lại (cười).

Tuổi này chắc không còn đặt tiêu chuẩn nữa, chỉ cần là đàn ông chưa vợ con và có 4 cái này là được: tử tế, biết tôn trọng mọi người, biết yêu thương và chung thủy.

