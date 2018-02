Muốn chồng cưới vợ khác vì bị em trai anh mắng chửi liên tục

Tôi và anh làm chung cơ quan nhà nước. Trước khi đến với anh tôi đã trải qua một lần đò. Anh thương tôi thật lòng. Dù tính anh không được ngọt ngào nhưng rất chung thủy và lo cho vợ con. Hiện tại tôi có bé 9 tháng nhưng ở trong nhà chồng tôi mệt mỏi vô cùng. Em trai chồng tôi rất hung dữ, liên tục kiếm chuyện và chửi hai vợ chồng tôi. Chồng tôi luôn nhường nhịn chú ấy. Có một lần không chịu được tôi nói lại và bị mẹ chồng mắng là hung dữ, bà bảo rất hối hận khi cưới tôi về.

Tôi hiểu vì mình có một đời chồng nên mới bị xem thường như vậy. Giờ sắp xây nhà riêng nhưng tôi vẫn lo vì xây nhà kế bên nhà chồng do không có đất. Tôi thật sự mệt mỏi, muốn buông xuôi, nói chồng đi cưới vợ khác còn tôi sống với con, nhưng không làm được vì tôi còn thương anh rất nhiều. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.

Thanh

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Thanh,

Tình huống của bạn có 4 trạng thái tâm lý tham gia vào một hoàn cảnh, đó là bạn, chồng bạn, em chồng và mẹ chồng.

Bạn đã cho rằng nguyên nhân là từ em chồng, “em trai chồng tôi rất hung dữ, liên tục kiếm chuyện và chửi hai vợ chồng tôi”. Hình như em chồng bạn có chút không được bình thường, bởi người bình thường không ai đi kiếm chuyện để chửi mắng cả. Bạn thử nghĩ lại xem trước khi về làm dâu, em chồng có chửi anh trai như thế không? Nếu có thì suy đoán cậu ấy không bình thường có thể là đúng. Những người kiểu này hay có biểu hiện chửi mắng bất thường, lúc vui lúc buồn đều dễ khóc, chỉ khi chửi mắng là không khóc. Còn nếu khi bạn về làm dâu cậu ấy mới bắt đầu chửi như vậy thì nguyên nhân là do quyền lợi của cậu ta bị chia sẻ với bạn, chồng bạn ít quan tâm tới cậu ta hơn sau khi có vợ... Việc này đòi hỏi chồng bạn phải khôn khéo, còn bạn cần biết "nịnh" em chồng một chút. Nếu bạn chưa phân biệt rõ thì mâu thuẫn này sẽ còn tiếp tục kéo dài, vì với mẫu người có tâm lý như em chồng bạn thường khá ích kỷ và hay đòi hỏi nhưng cũng dễ nịnh.

Mẹ chồng bạn rất thương con trai nên mới mắng mỏ khi bạn nói lại em chồng. Khi tình thương quá lớn, mà ai đó đụng vào người bà thương thì sẽ gây ra xung đột nặng nề, dù điều bạn nói có là sự thật. Không phải họ không biết đúng sai mà bởi họ sợ mất lòng thương, mất người thân. Họ thường bảo vệ người mình yêu thương bằng mọi giá và chỉ thừa nhận khi tình cảm được gìn giữ an toàn. Mẹ chồng mắng bạn hung dữ là do có tâm lý bảo vệ người thân cao độ.

Chồng bạn luôn nhường nhịn em trai là có lý do. Anh trai nhường nhịn em thường do người em đó bị thiệt thòi nhiều do hoàn cảnh gia đình hoặc xã hội gây ra, chẳng hạn như em trai không được học hành, công việc không thuận lợi, do trí tuệ có vấn đề, do cha mất,... Chồng bạn là người có đạo đức nên mới thương và nhường nhịn em trai như thế.

Bạn nghĩ mình có một đời chồng nên bị xem thường là suy nghĩ tiêu cực. Trong thư không thấy có câu nào nói lên suy nghĩ của bạn. Người hay suy diễn như bạn thường có tâm lý hoảng loạn, hay đổ lỗi cho người khác, không tự điều chỉnh bản thân để thích nghi.

Bây giờ bạn thử xem lại mối liên hệ với em chồng và quý cậu ta hơn một chút, thăm hỏi, cho quà, tiền… Không cần nhiều nhưng nên có tình thương giống như chồng bạn đối với em trai, thậm chí quan tâm hơn như nhắc chồng chú ý giúp đỡ, lo cho em… Chúc bạn khéo léo và gia đình êm ấm.

