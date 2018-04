Lén rút tiền trong sổ tiết kiệm, tôi sợ vợ biết sẽ làm lớn chuyện

Tôi 35 tuổi, vợ 32, đã có 2 con, 8 tuổi và 2 tuổi. Tôi làm việc ở công ty nhỏ với mức lương khá cao. Lúc trước cuộc sống khó khăn nhưng gia đình luôn vui vẻ. Từ khi em trai tôi cưới vợ và sống kế bên phòng trọ của vợ chồng tôi, vợ tôi và em dâu thường hay xích mích, hiện tại họ không nói chuyện với nhau. Cách đây một năm, tôi trúng số được 150 triệu, cho gia đình 2 bên mỗi người 20 triệu, số còn lại tôi gửi ngân hàng. Gần đây, do hay chơi số đề nên tôi nợ người ta gần 15 triệu. Tôi lén vợ rút ngân hàng 10 triệu để trả nợ.

Vợ rất kỹ về tiền bạc, mà tính tôi thoáng nên hay cãi nhau lắm. Gần đây vì cãi nhau nên mọi chi tiêu trong nhà từ sữa, đồ tiêu dùng, tiền gửi con, một mình tôi lo hết. Có lúc tôi không đủ tiền lo nên đi vay mượn mà vợ không biết. Bây giờ sắp tới ngày rút tiền tiết kiệm mà trong sổ thiếu 10 triệu. Tôi sợ vợ sẽ làm lớn chuyện. Tôi rất khó xử, chẳng lẽ chỉ vì tiền mà ly dị nhau sao? Tôi có nên nói cho vợ biết nỗi lòng của mình không? Tôi sợ cô ấy nghĩ tôi lấy tiền đi bậy bạ hoặc lén cho cha mẹ tôi. Mong chuyên gia và bạn đọc cho tôi ý kiến. Xin cám ơn.

Hoàng

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:

Hoàng thân mến,

Đã làm thì đừng sợ còn nếu biết sợ thì đừng làm. Thật ra, việc vợ bạn nghĩ bạn lấy tiền đi bậy bạ hoặc lén cho cha mẹ là quá bình thường. Thậm chí những lý do như lén biếu bố mẹ, giúp anh em bạn bè hoặc đầu tư bị thua lỗ, trắng tay… còn dễ được thông cảm hơn so với việc bạn trộm tiền đi đánh bạc. Dính vào lô đề, cá độ chưa bao giờ là việc tốt. Các bạn có thể từng một lần trúng 150 triệu, nhưng may mắn không mỉm cười cả đời. Nếu cứ nghĩ mình may mắn, sa vào con đường này kết quả sẽ là mất hết. Tất nhiên, không ai muốn nhận mình là con nghiện nhưng bạn phải tỉnh táo và tự nhìn lại hành vi của mình.

Người nghiện cờ bạc có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả những điều mà họ chưa bao giờ tưởng tượng. Ví dụ như ăn cắp tiền bạc, lấy trộm tiền bỏ ống tiết kiệm của con, sổ tiết kiệm chung của gia đình,... Bạn đang mắc phải những triệu chứng ban đầu của việc nghiện cờ bạc, mặc dù nó không rõ rệt như nghiện ma túy, nghiện rượu,... không thể hiện ra trên cơ thể. Bạn đang cố gắng che giấu bí mật về trò chơi đỏ đen của mình. Có thể bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân, muốn chơi để gỡ gạc lại số tiền đã mất. Nếu bạn không muốn mất sạch, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần thì phải nhanh chóng dừng ngay hành động chơi lô đề này, càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp bạn cảm thấy mình kiểm soát được bản thân và quyết tâm dừng chơi lô đề, bạn có thể tìm việc làm thêm, lao động chân chính kiếm tiền bù vào số đã mất. Nhưng nếu thời gian quá gấp, bạn không kịp kiếm thêm tiền; hoặc bạn không tự tin vào sự kiên định của mình trước sức hút của lô đề thì nên thành thật với vợ, thậm chí bố mẹ và cả những người uy tín trong gia đình. Họ sẽ giúp ích trong trường hợp vợ bạn cũng thích trò đỏ đen.

Sau khi mọi chuyện đã ổn, bạn cũng nên chia sẻ với vợ về những khó khăn khi phải xoay sở một mình lo mọi khoản chi tiêu trong gia đình. Từ đó hai vợ chồng đưa ra cách cân đối chi tiêu, trách nhiệm đóng góp tiền bạc sao cho hợp lý.

Xét cho cùng 10 triệu không phải là số tiền quá lớn, quả thực không đáng để vợ chồng phải lôi nhau ra tòa. Tuy nhiên nếu như cố lấp liếm, che đậy việc trộm tiền đánh bạc này một cách qua loa, rất có thể chính bạn sẽ còn lún sâu hơn và cái bạn mất chính là niềm tin của mọi người dành cho bạn, hạnh phúc gia đình, danh dự bản thân.

Chúc bạn sáng suốt.

