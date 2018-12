Chồng quá tốt nhưng tôi vẫn phản bội anh

Tôi và chồng đều 31 tuổi, cưới được 7 năm, có một bé gái 6 tuổi. Cuộc sống gia đình khá êm ấm, hạnh phúc. Vì chồng làm trong quân đội nên thường xuyên xa nhà. Dù vậy hôm nào anh cũng gọi video nói chuyện với hai mẹ con. Mỗi khi được nghỉ anh đều tranh thủ về nhà sớm với vợ con. Anh cố gắng làm hết tất cả mọi việc trong nhà, như thể đỡ đần cho vợ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh tu chí làm ăn, không đam mê cờ bạc, rượu chè, lăng nhăng. Còn tôi là người nhẹ nhàng, đa cảm, dễ mủi lòng trước hoàn cảnh khó khăn, những câu chuyện buồn của người khác.

Trong lần đi đám cưới bạn, tôi quen anh - người đàn ông có gương mặt hiền lành, đôi mắt man mác buồn. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm thông thường, tôi rất vui vì có thêm một người bạn như anh, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Anh kể mình không hạnh phúc trong hôn nhân, không được vợ hiểu và tôn trọng. Tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của anh. Một người như anh đáng ra phải được vui vẻ, hạnh phúc. Và tôi phản bội chồng, qua lại với người đàn ông đó. Hiện tại cả hai đã chấm dứt hoàn toàn, tôi cũng toàn tâm toàn ý với gia đình nhưng luôn cảm thấy có lỗi với chồng. Tôi sợ một ngày nào đó chồng và mọi người trong gia đình sẽ biết chuyện nên từng nghĩ sẽ thú nhận tất cả nhưng lại không đủ can đảm. Thời gian này không đêm nào tôi ngủ được ngon giấc. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.

Nhi

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:

Chào bạn Nhi,

Dù vì lý do gì đưa bạn đến mối quan hệ ngoài luồng đó thì bạn vẫn sai khi phản bội chồng. Rất may bạn đã dừng lại, chấm dứt hoàn toàn với người đàn ông ấy. Ở đây không thấy bạn nói rõ đã quen anh ta bao lâu? Vì lý do gì mà hai người chia tay? Phải chăng vì bị vợ hoặc người thân của anh ta phát hiện, bạn bị họ đe dọa nên sau khi dừng mối quan hệ đó bạn luôn sợ hãi, lo lắng?

Bạn nên nhớ đa phần đàn ông có gia đình, muốn lấy được tình cảm của người phụ nữ khác thường kể gia đình mình không hạnh phúc hoặc nói không tốt về vợ. Đây cũng xem như bài học cho bạn, đừng quá tin vào lời người khác, đặc biệt là những người mới quen, chưa biết rõ hoàn cảnh của họ.

Lúc này bạn đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đó, cũng hiểu được giá trị của gia đình và sợ hãi bị phát hiện, bạn không nên thú nhận với chồng chuyện này. Hãy dùng thời gian còn lại để âm thầm bù đắp cho chồng con và xây dựng cuộc sống gia đình tốt hơn. Tuy nhiên, "có gan làm thì phải có gan chịu", nếu chẳng may đến một ngày chồng bạn phát hiện, hãy nhận những gì mình đã làm và xin chồng tha thứ, đó là một phút chao đảo, yếu lòng nhưng bạn đã vượt qua được.

Với một người có tính cách như bạn, tốt nhất nên hạn chế các cuộc gặp gỡ, hội họp có người khác giới, không nên gặp hoặc nói chuyện riêng với người đàn ông khác ngoài chồng vì dễ phạm phải sai lầm lần nữa.

Nếu bạn vẫn thường xuyên lo âu, sợ hãi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hãy đến gặp trực tiếp nhà tham vấn tâm lý để được giúp đỡ. Chúc bạn mạnh mẽ.

