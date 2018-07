Bạn trai nói khi yêu phải trao hết mới có hương vị

Tôi và anh quen biết qua mai mối, được khoảng 6 tháng. Anh thì thoáng, còn tôi hơi truyền thống nên cũng hay bất đồng quan điểm. Anh nói khi yêu là phải trao hết mới có hương vị, nhưng tôi thì không muốn điều này và không thể chấp nhận. Nhiều lần anh ngỏ ý nhưng đều bị tôi từ chối, sau đó anh im lặng đến mức dường như tôi thấy anh chả thương yêu gì mình.

Tôi và anh rất ít khi gặp nhau, đa phần chỉ nói chuyện qua tin nhắn mặc dù khoảng cách không hề xa. Thú thật sau 6 tháng, chúng tôi gặp nhau chưa đến 20 lần. Tôi không biết tình cảm anh dành cho mình có không hay chỉ vì cuộc mai mối; vì gia đình hối; hay vì bạn bè đã lập gia đình.... mà anh đến với tôi. Anh là mối tình thứ hai của tôi. Đến giờ tôi vẫn không biết rằng khi yêu bắt buộc phải trao hết cho nhau, vậy mới gọi là tình yêu sao? Những lúc tôi từ chối, không biết cảm giác anh thế nào mà sau đó lại không nói chuyện với tôi? Tôi phải làm gì để tiếp tục giữ anh và giữ quan điểm không quan hệ trước hôn nhân? Xin chuyên gia và bạn đọc cho tôi ý kiến.

Huyền

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Gương gợi ý:

Chào bạn Huyền,

Tình yêu và tình dục là hai phạm trù khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tình dục không phải là yếu tố quan trọng nhất, nhưng lại không thể thiếu trong tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, cần phân biệt được tình dục xuất phát từ tình yêu với những dục vọng bản năng.

Hai bạn đang có sự bất đồng về quan điểm giữa tình yêu và tình dục: bạn trai bạn cho rằng yêu là phải trao hết cho nhau mới có hương vị, còn bạn lại không muốn điều đó. Hiện nay, có nhiều bạn trẻ quan hệ trước hôn nhân, nhưng cũng có những người quyết gìn giữ đến đêm tân hôn. Quan trọng là hai bạn cần trân trọng và yêu thương nhau. Một tình yêu chân chính là khi hai người có tình cảm chân thành, quan tâm sâu sắc, có sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, có lòng vị tha và sự cảm thông. Lúc này tình dục mới là sự thăng hoa của tình yêu.

Bạn trai bạn sau mỗi lần bị từ chối đều im lặng, thờ ơ, không nói chuyện như chẳng yêu thương gì bạn. Vậy bạn từ chối có khéo léo không? Có làm tổn thương đến anh ta không? Nếu không thì có thể tình cảm của anh ta dành cho bạn chưa đủ lớn, tình yêu chưa đủ vị tha hoặc anh ta chỉ đến với bạn bằng dục vọng tầm thường.

Hai bạn gặp nhau rất ít dù khoảng cách không hề xa. Bạn nên tìm hiểu xem vì sao anh ta ít đến gặp bạn. Do công việc quá bận rộn, do phải chăm sóc cho gia đình hay do anh ta có những mối quan hệ với người con gái khác?

Vì vậy, để giữ vững quan điểm không quan hệ trước hôn nhân của mình, bạn cần khéo léo khi từ chối để tránh làm đối phương tự ái, nói chuyện thẳng thắn với bạn trai về quan điểm của cả hai. Nếu anh ta thực lòng yêu bạn thì sẽ hiểu, tôn trọng quyết định của bạn và giữ gìn cho bạn. Mỗi khi gặp nhau các bạn nên tránh những nơi quá riêng tư để rồi khó kiềm chế cảm xúc.

Nếu anh ta vẫn tiếp tục thờ ơ, lạnh lùng dù bạn đã khéo léo từ chối và nói rõ suy nghĩ của mình, thì có lẽ anh ta chỉ đến với bạn vì tình dục hoặc nguyên nhân khác mà không phải tình yêu. Lúc này bạn nên chia tay anh ta, bởi nếu tiếp tục cũng chẳng được bền lâu và có kết quả tốt.

Chúc bạn có tình yêu bền đẹp.

