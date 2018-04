Chồng không còn yêu tôi nhất từ khi có con

Vợ chồng tôi bên nhau được 7 năm, có một cậu con trai, chúng tôi đều xuất thân từ gia đình trí thức. Tôi và chồng có sự chênh lệch nhau về ngoại hình, ngày xưa khi lấy anh cũng nhiều người ngạc nhiên, nhưng tôi không xem đó là điều quan trọng bởi biết anh là người tốt, có trách nhiệm với gia đình, hơn hết anh rất yêu tôi. Không biết có phải do tôi là mối tình đầu? Anh thương tôi rất nhiều, luôn bao dung, sẽ làm lành trước khi tôi giận, chia sẻ với tôi việc nhà để tôi toàn quyền quản lý tài chính gia đình. Tóm lại, tôi luôn là ưu tiên số một của anh. Anh từng nói: “Anh sẽ luôn yêu em nhất kể cả khi chúng mình có con”.

Thế nhưng nhiều việc đã thay đổi khi chúng tôi có em bé. Anh yêu con hơn tôi, sẽ gắt gỏng khó chịu khi tôi bất cẩn trong việc chăm con. Anh bảo vệ bố mẹ anh hơn tôi. Bố mẹ chồng sống cùng và giúp chúng tôi trông cháu, quan hệ bố mẹ chồng nàng dâu rất tốt nhưng không tránh khỏi có lúc quan điểm mâu thuẫn. Tôi không bao giờ cãi bố mẹ chồng, nhưng sau đó có thể sẽ phàn nàn với anh để nhẹ lòng. Công việc của anh, kể cả thú vui cá nhân, cũng quan trọng hơn tôi. Anh đi chơi thể thao với bạn, tôi mệt muốn anh ở nhà, nhưng anh sẽ không làm như thế. Đi làm cả ngày, buổi tối về hai vợ chồng cũng ít khi tâm sự, tôi bận với con, còn anh bận với cái điện thoại hoặc tivi. Anh cũng không nói lời yêu thương, không làm lành khi tôi dỗi. Tôi chỉ có thể khóc một lúc, tự dỗ mình, để sự việc cứ thế trôi đi.

Mọi người đừng nghĩ anh là người chồng tồi. Anh rất thương vợ con, sẽ nghỉ làm đưa con đi khám, chăm sóc lúc tôi ốm, đưa tôi đi làm, khi có thời gian sẽ đưa tôi đi chơi, mua đồ, đưa gia đình đi du lịch, anh rất có hiếu với bố mẹ tôi…Tôi nghĩ mình vẫn may mắn hơn nhiều người nhưng không so với mọi người, tôi chỉ so với chính tôi, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Hình như chỉ có tôi là nhớ lời hứa năm xưa, còn anh đã quên mất rồi.

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế, không có mâu thuẫn gay gắt nhưng tình cảm nhạt dần. Tôi tự hỏi, liệu có người đàn ông nào mãi yêu một người phụ nữ như thuở ban đầu? Nếu không thể, cuộc sống vợ chồng đến khi hết tình yêu, chỉ còn tình nghĩa và trách nhiệm thì có thể duy trì được hay không?

Phương

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.