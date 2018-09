Bố đòi đâm mẹ con tôi vì muốn giúp đỡ anh em ruột thịt

Cách đây 30 năm khi chú (người lấy cô ruột tôi) còn trẻ, chú có đồng lõa với một vài người lấy trộm tài sản của cơ quan đang làm rồi bỏ trốn. Sau này khi chú lấy cô tôi, cả gia đình đều không hay biết chuyện này. Chú và cô tôi lấy nhau khi cả hai người đều lớn tuổi nên không thể có con. Cô tôi lúc còn trẻ khá khó tính và kén chọn nên lỡ thì, chú hiền lành và tốt bụng lại nấu ăn rất ngon nhưng cũng chưa từng lấy vợ. Trong suốt mười mấy năm lấy cô tôi, vì không giỏi làm ăn kinh tế nên vợ chồng chú không khá giả, không có con cũng không tích lũy được tiền.

Cách đây hơn một năm, khi cơ quan chức năng lật lại vụ án thì chú và những người đồng phạm bị bắt, tòa tuyên án chú bị ngồi tù một năm. Cô tôi vì thương chú nên tìm cách chạy án khắp nơi. Cuối cùng cũng có người ngỏ ý nếu cô đưa tiền thì sẽ có cách giúp chú được thả ngay. Cô sau đó có tìm bố tôi để vay một số tiền. Số tiền này không phải quá lớn đối với gia đình chúng tôi vì bố mẹ tôi cũng có tài sản tích lũy. Xin nói thêm là tài sản của bố mẹ tôi đều cực khổ làm nên.

Bố tôi thương chú vì đã lớn tuổi (năm đó chú 53) lại phải ngồi tù một năm sợ chú chịu không nổi nên có yêu cầu mẹ tôi đưa tiền. Mẹ tỏ ý không hài lòng vì cô tôi hỏi vay tiền nhưng không hỏi cả hai vợ chồng mà chỉ hỏi mình bố, như thế là không tôn trọng bà. Mẹ tôi còn ám ảnh chuyện trước đây nhiều lần cô chú tôi vay tiền không trả dứt khoát, thậm chí có lần chưa trả hết nhưng bố mẹ tôi không dám đòi. Bà có tâm sự chuyện này với tôi, tôi khuyên nên cho vay tiền vì thứ nhất trước giờ bố tôi rất nóng tính, việc ông muốn giúp đỡ anh em thì không ai cản được; thứ hai số tiền đó không quá lớn; thứ ba nếu cô chú không trả được thì xem như làm từ thiện cứu người. Lúc đó bà có vẻ nghe theo lời tôi.

Hôm sau, khi bố tôi yêu cầu mẹ đưa tiền, một lần nữa mẹ vẫn tỏ ý không hài lòng. Bố lao vào đánh mẹ tôi tới tấp. Tôi biết được nên vào can ngăn, do trước đó bố vô tình nhìn thấy tôi và mẹ đang tâm sự mà không nghe được nội dung gì nên bố cho rằng tôi vào hùa với mẹ, rồi đánh luôn cả tôi. Sau đó ông chạy xuống bếp lấy dao đòi đâm chết hai mẹ con tôi rồi tự tử. Ông hung hãn, thốt ra những lời lẽ vô cùng khó nghe, tôi không thể nào quên được. Tôi biết lúc đó ông không hề hù dọa. Cũng may tôi la lên, hàng xóm chạy qua can ngăn. Cuối cùng, số tiền đó cũng tới tay cô tôi. Cô tôi đưa cho người môi giới để chạy án, không may người môi giới kia cao chạy xa bay khiến chú tôi vẫn phải ngồi tù một năm.

Gần đây chú được ra tù. Cô chú trách móc mẹ tôi và không thèm nhìn mặt bà. Bố tôi cho rằng vì mẹ tôi mà khiến ông mất hết anh em nên cũng chì chiết mẹ không ngớt. Một số anh em còn lại của ông khi chú gặp chuyện không những không giúp đỡ về vật chất (dù điều kiện kinh tế khá giả) mà cũng không có một lời hỏi thăm. Vậy mà giờ đây họ lại vào hùa với cô chú để trách móc mẹ tôi không ra gì. Cô chú biết vì bản thân có chuyện mà liên lụy gia đình tôi, khiến nhà tôi suýt nữa ly tán, vậy mà vẫn không có lấy một lời nói tử tế. Viễn cảnh mẹ chết, chị chết, bố vào tù, em út bơ vơ khiến tôi biết bao đêm không ngủ.

Bố mẹ tôi đều là người tốt bụng và lương thiện nhưng vì không cùng quan điểm về cách đối xử với anh em khiến họ hành xử khác với bản tính thường ngày. Cuộc sống của gia đình tôi rất ngột ngạt, mọi người trong nhà không ai muốn chia sẻ với nhau. Tôi biết trong chuyện này mẹ có phần không đúng nhưng không thể chấp nhận hành động của bố. Còn một điều tôi không thể hiểu nổi, bố mẹ và cô chú là những người đã trải qua 2/3 cuộc đời lại không thể coi nhẹ chuyện tiền bạc và đặt tình cảm lên trên hết. Tiền đúng là quan trọng, nhưng có tiền chưa chắc có được sự vui vẻ và hạnh phúc. Mong nhận được chia sẻ của độc giả, những anh chị đi trước.

Minh

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.