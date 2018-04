Anh muốn cưới vợ mới khi tôi đang bệnh nặng

Vợ chồng tôi ngoài 50 tuổi, có với nhau 2 người con, một trai một gái, cả hai đều trưởng thành. Gia đình chúng tôi thuộc hàng khá giả, nếu không nói là giàu có so với mặt bằng chung của xã hội, mọi thành quả đều do nỗ lực của hai vợ chồng. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, vợ chồng hạnh phúc cho đến năm 2010 thì tôi đột ngột ngã bệnh. Cơ thể tôi yếu dần theo thời gian, chạy chữa khắp nơi cũng không thuyên giảm. 3 năm trở lại đây tôi không còn đi lại được nữa, chỉ nằm một chỗ như người sống thực vật, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người nhà và người giúp việc lo; bù lại đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, minh mẫn như người bình thường.

Chồng vẫn ở bên chăm sóc trong lúc tôi nằm viện, vừa lo toan kinh doanh cho gia đình. Tôi công nhận anh là người giỏi giang, biết làm ăn, tính toán. 2 năm trước, trong một lần về quê, anh vô tình quen một cô gái cùng làng, cô này kém tôi gần 20 tuổi, xinh đẹp, đã có con với chồng cũ. Từ thời điểm đó, tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước, anh bắt đầu xa lánh tôi, chỉ còn nói với tôi mấy chuyện cơ bản trong gia đình. Một năm trước, anh giấu tôi và tuyên bố công khai với họ hàng, cha mẹ rằng sẽ cưới cô gái cùng làng, đợi tôi mất mới đăng ký kết hôn hợp pháp.

Giờ cô này đã mang thai với anh đến tháng thứ 6. Mọi người trong gia đình anh đều ủng hộ vì họ nhìn tôi đang ngày một tiều tụy, không còn hoàn thành trọng trách của một người vợ. Các con tôi không ủng hộ cha nhưng trước áp lực từ phía họ hàng đành nhượng bộ. Tôi đau khổ, nhiều lần trách móc, to tiếng với anh, nhưng anh mang lý lẽ đã chăm sóc cho tôi hàng chục năm trời, đã làm tròn trọng trách người chồng nên xin hãy buông tha để anh tìm hạnh phúc mới. Những lời tôi tâm sự với các bạn cũng chẳng thể tự tay viết được, chỉ có thể nói để con gái ghi lại. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, mong các bạn cho tôi biết chồng làm vậy là tốt hay xấu, đúng hay sai. Tôi nên làm gì để có chút thanh thản ở giai đoạn cuối đời này? Xin cám ơn các bạn.

Huệ

