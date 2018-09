20 smartphone tốt nhất tại Mỹ

Bộ ba iPhone 2017 hay các mẫu Galaxy cao cấp S9 hay Note9 không đứng đầu mà thay vào đó là một smartphone Trung Quốc.

Business Insider vừa công bố bảng xếp hạng 20 smartphone tốt nhất thị trường Mỹ.

20. BlackBerry Key2

Mẫu BlackBerry có thiết kế khác biệt với phần lớn smartphone hiện nay khi có màn hình cảm ứng không quá lớn - 4,5 inch - và bàn phím dạng QWERTY. Ngoài khả năng nhập liệu, bàn phím vật lý này còn có thể nhận được các thao tác cảm ứng, vuốt trượt, tích hợp cảm biến vân tay trên phím Space. Điểm mới ở Key2 so với nhiều smartphone BlackBerry trước đó là phím Speedkey cho phép chuyển đổi nhanh ứng dụng trong tích tắc.

Sử dụng chip tầm trung Snapdragon 660, nhưng BlackBerry Key2 lại có giá lên tới 700 USD ngang tầm smartphone cao cấp.

19. Motorola Moto Z3

Đây là thế hệ thứ ba của dòng smartphone có khả năng nâng cấp phần cứng thông qua các module. Z3 có thiết kế mỏng, nhưng khi gắn thêm các ốp lưng, máy có thể biến thành máy ảnh hay máy chơi game chuyên nghiệp, thậm chí, có thể thành một bộ loa di động hoặc máy chiếu di động.

Điểm đáng tiếc ở mẫu Android cao cấp của Motorola là không có mặt tại nhiều thị trường bên ngoài Mỹ. Ở Việt Nam, thế hệ đầu tiên trong dòng Moto Z từng được bán chính hãng nhưng hai thế hệ tiếp sau lại chưa xuất hiện.

18. Motorola Moto G6 Plus

Cũng giống Moto Z3, Moto G6 Plus là cái tên xa lạ ở Việt Nam nhưng lại là một trong những smartphone giá tầm trung phổ biến ở Mỹ. Máy được định vị ở phần khúc tầm trung, có giá xấp xỉ 300 USD khi dùng chip Snapdragon 630. Màn hình có độ phân giải Full HD nhưng cỡ lớn - 5,9 inch.

17. Apple iPhone 6s

Ra mắt từ 2015 nhưng mẫu iPhone của Apple vẫn được đánh giá cao. Thực tế, Apple vẫn tiếp tục cập nhật phần mềm cho mẫu iPhone đã có 3 năm tuổi này. iPhone 6s sẽ được nâng cấp lên iOS 12 vào tháng 9 tới.

Thiết kế của 6s có thể trở nên lạc hậu vào cuối năm nay khi vẫn dùng màn hình 4,7 inch, viền bao quanh dày và sử dụng phím Home tích hợp cảm biến vân tay, thay vì màn hình tai thỏ, cảm biết quét khuôn mặt 3D như iPhone X.

16. iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus được đánh giá cao hơn 6s bởi ngoài màn hình lớn 5,5 inch, độ phân giải cao hơn, máy còn được trang bị camera kép với ống kính tele, có tính năng chụp ảnh chân dung. So với loạt iPhone đời mới sắp trình làng, iPhone 7 Plus vẫn mang thiết kế truyền thống với màn hình 5,5 inch nhưng kích thước máy lớn.

15. Samsung Galaxy S8

Sự xuất hiện của bộ đôi Galaxy S9 rồi Galaxy Note9 mới đây đã khiến cho cái tên S8 không còn được nhiều người nhắc tới. Đây chính là smartphone đầu tiên của Samsung sử dụng thiết kế màn hình vô cực Infinity Display. Xét về ngoại hình, thiết kế của Galaxy S8 không quá khác biệt so với Note9 và S9 đời mới. Điểm đáng tiếc ở sản phẩm là việc chưa có hệ thống camera kép.

14. Razer Phone

Razer Phone có thiết kế không theo xu hướng chung khi được làm vuông vắn, viền màn hình dày khiến cho máy khá to so với kích thước 5,7 inch. Tuy nhiên, đây là sản phẩm đã làm hồi sinh xu hướng smartphone chuyên chơi game khi ra mắt thị trường cuối năm ngoái. Đây cũng là điện thoại hiếm hoi trên thị trường hiện nay có màn hình hỗ trợ tần số quét 120 Hz.



13. HTC U12+

Với 103 điểm đánh giá theo DxOMark, U12+ là smartphone có camera tốt thứ hai thị trường, xếp sau P20 Pro nhưng nhỉnh hơn Galaxy S9+ (99 điểm) cũng như Google Pixel 2 (98 điểm) và iPhone X (97 điểm). Điểm riêng phần chụp hình là 106 còn video là 95. Cả hai đều cao hơn iPhone X cũng như S9+.



Dù vậy, với việc kinh doanh khó khăn của HTC thời gian gần đây, U12+ cũng chìm nghỉm trong một "rừng" smartphone mới liên tục xuất hiện gần đây. Tại Việt Nam, mẫu Android cao cấp này cũng không được bán rộng rãi, mà chỉ được độc quyền tại một hệ thống với giá gần 20 triệu đồng.

12. Huawei Mate 10 Pro

Không có giắc cắm tai nghe, chưa có sạc không dây là hạn chế đáng tiếc ở thiết kế của sản phẩm này. Bù lại, Mate 10 Pro được đánh giá cao nhờ màn hình lớn 6 inch, camera kép, 20 và 12 megapixel, được tối ưu bởi Leica giống dòng P series. Dung lượng pin 4.000 mAh cũng giúp cho mẫu smartphone cỡ lớn của Huawei có thể hoạt động ổn trong hai ngày.

11. LG G7

Không được bán chính hãng ở Việt Nam, ít phổ biến ngay cả ở thị trường xách tay nhưng sản phẩm này lại được tạp chí của Anh đánh giá cao. G7 ThinQ có màn hình tai thỏ giống kiểu iPhone X nhưng kích thước lớn hơn, không có cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D. G7 cũng có camera kép nhưng thu hút chú ý nhiều hơn ở tính năng AI đi kèm. Dù vậy, hiệu năng và thời lượng dùng pin là điểm cần lưu tâm.

10. Essential Phone

Khi ra mắt hồi giữa năm 2017, sản phẩm được coi là "vua smartphone" bởi tập trung nhiều điểm nổi bật từ các điện thoại cao cấp của Samsung, HTC, LG cho tới iPhone của Apple. Màn hình là điểm ấn tượng khi tấm nền QHD 5,7 inch được thiết kế tràn ra gần kín các cạnh. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn chưa thể cạnh tranh được với iPhone và các smartphone cao cấp của Samsung. Chỉ sau khi liên tục giảm giá gần đây - từ mức 700 USD xuống còn một nửa, Essential Phone mới được đánh giá cao trên thị trường.

9. Apple iPhone 8

Đây là mẫu iPhone có kích thước nhỏ nhất, giá thấp nhất trong bộ ba smartphone được Apple tung ra cuối năm ngoái. Vẫn giữ kích thước màn hình, diện mạo như iPhone 7 và iPhone 6s, điểm khác biệt ở iPhone là mặt lưng chuyển từ kim loại sang kính, hỗ trợ thêm tính năng sạc không dây và sạc nhanh giống iPhone X và 8 Plus.

8. Google Pixel 2

Pixel 2 là đối thủ với iPhone 8 nhưng kiểu dáng nhỏ gọn hơn nhiều mẫu smartphone cao cấp hiện nay. Máy có màn hình Full HD 5 inch, dùng chip Snapdragon 835 cùng RAM 4GB. Điểm hấp dẫn nhất ở sản phẩm là camera có chất lượng cao, tích hợp AI để chụp ảnh xoá phông mà không cần camera kép. Pixel 2 cũng là smartphone thường xuyên được cập nhật lên các bản Android mới sớm nhất.

7. Samsung Galaxy S9

Galaxy S9 là phiên bản thu nhỏ của S9+ với màn hình 5,8 inch thay vì 6,2 inch, dù kiểu dáng và màu sắc giống hệt. Ngoài việc giảm dung lượng RAM từ 6GB xuống 4GB, Samsung còn thay thế hệ thống camera kép trên S9+ thành camera đơn trên S9. Đây là một lựa chọn cho người dùng ưa smartphone Android cao cấp, gọn gàng.

6. Apple iPhone X

Model này khác biệt hoàn toàn với những thế hệ iPhone trước khi không còn phím Home vật lý, cảm biến vân tay cũng bị loại bỏ. iPhone X có diện mạo mới với màn hình tràn viền nhưng khuyết phía trên tạo ra tai thỏ gây tranh cãi. Nhưng đổi lại, máy có tính năng mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt. Mức giá khởi điểm lên tới 1.000 USD là điều đáng cân nhắc với người dùng.

5. Google Pixel 2 XL

Đây là smartphone có màn hình lớn nhất và cấu hình mạnh nhất do chính Google phát triển. Ngoài việc thường xuyên được nâng cấp lên bản Android mới nhất, Pixel 2 XL còn sở hữu tính năng camera, giao diện được Google phát triển riêng, không có trên smartphone thương hiệu khác. Tuy nhiên, máy chỉ được bán ra tại các cửa hàng trực tuyến của Google và chưa có mặt tại các cửa hàng bán lẻ thông thường.

4. Apple iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus là phiên bản phóng to của iPhone 8. Đây cũng có thể coi là phiên bản vỏ kính của iPhone 7 Plus. Thực tế, mẫu iPhone cao cấp này không có được thiết kế đột phá như ở iPhone X. 8 Plus vẫn có màn hình 5,5 inch Full HD cùng kích thước cồng kềnh, do màn hình 5,5 inch có đường viền bao quanh khá dày. Tuy nhiên, so với iPhone X, iPhone 8 Plus có thời lượng pin lớn nhiều và hiệu năng ngang ngửa.

3. Samsung Galaxy Note9

Smartphone cao cấp mới nhất của Samsung không có được vị trí dẫn đầu trong đánh giá của Business Insider. Đây là mẫu Galaxy Note có màn hình lớn nhất hiện nay với kích thước 6,4 inch thay vì 6,3 inch như Note8. Dung lượng pin 4.000 mAh của Galaxy Note9 đã tăng thêm tới 600 mAh so với thế hệ tiền nhiệm. Bút cảm ứng S Pen cũng lần đầu được tích hợp Bluetooth, ngoài khả năng viết, vẽ, ghi chú... còn có thể dùng làm điều khiển từ xa để chụp ảnh và thuyết trình.

Với nhiều cải tiến về tính năng và cả cấu hình, giá bán của Note9 đã được đẩy lên mức 1.000 USD, đắt hơn các thế hệ trước.

2. Samsung Galaxy S9+

Thiết kế cao cấp với chất lượng hoàn thiện là điểm được đánh giá cao ở S9+. Bên cạnh đó, smartphone cao cấp của Samsung còn có khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt với camera có ống kính thay đổi được khẩu độ, f/1.5 hoặc f/2.4. Tuy nhiên, thời lượng pin là điểm đáng cân nhắc ở sản phẩm dù có dung lượng cao 3.500 mAh.

1. OnePlus 6

Có tính năng cao cấp và thông số kỹ thuật mạnh nhưng giá bán thấp hơn nhiều đối thủ là điểm đáng chú ý của sản phẩm. OnePlus 6 vừa được bán ra hồi đầu 2018. Tại Mỹ, nó còn tạo ra cảnh xếp hàng, đợi mua lúc mở bán như với iPhone. Có giá bằng một nửa iPhone X và thấp hơn Galaxy S9, S9+, nhưng OnePlus vẫn được trang bị chip hiệu năng cao Snapdragon 845 cùng với RAM 6GB. Tuy nhiên, màn hình lớn 6,28 inch lại chỉ hỗ trợ độ phân giải Full HD+.

Mỹ Anh