Xét xử cựu nhà báo vòi tiền giám đốc Sở ở Yên Bái

Cựu nhà báo bị cáo buộc vòi tiền giám đốc Sở ở Yên Bái

Sáng nay, thứ sáu (ngày 20/4), TAND thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Duy Phong (33 tuổi, cựu trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Phong bị cáo có ba Luật sư bào chữa. Phiên xử dự kiến diễn ra trong một ngày với bảy người làm chứng bị triệu tập.

Là một trong ba người bào chữa cho bị cáo Phong, luật sư Chu Mạnh Cường cho biết mới tiếp xúc với thân chủ vào sáng 19/4. Tinh thần Phong hiện khá thoải mái, sức khoẻ ổn định. "Nam bị cáo đã khai nhận mọi hành vi và ra toà sẽ chỉ xin những tình tiết giảm nhẹ tội danh", luật sư Cường nói.

"Khi thân chủ không phản đối cáo trạng, chúng tôi sẽ tôn trọng và chỉ bào chữa theo hướng đưa các tình tiết để xin HĐXX giảm nhẹ. Tôi mong thân chủ nhận được mức án nhẹ nhất vào ngày mai", ông Cường nói.

TAND TP Yên Bái, nơi diễn ra phiên xử. Ảnh: Phạm Dự.

Theo cáo trạng, Phong cử một phóng viên đến Yên Bái xác minh nguồn gốc tài sản trên đất của gia đình Giám đốc Công an và Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh này. Giữa tháng 6/2017, Phong nhắn tin tới số điện thoại của ông Vũ Xuân Sáng (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái), thông báo đang xác minh nguồn tài sản của gia đình ông và hẹn gặp.

Trong cuộc gặp một ngày sau đó tại phòng làm việc của ông Sáng, nam nhà báo nhắc đến chuyện “biệt phủ” của ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái khi đó) bị đưa tin trên báo vì ông này “xử lý không khéo”.

Phong đe doạ: “Khui dần sẽ ra bao nhiêu việc chứ không phải mình chỗ đấy đâu”. Theo lời Phong, còn nhiều các vấn đề khác nữa mà các báo sẽ khai thác liên quan đến ông Sáng.

Thấy ông Sáng hoang mang, Phong tiến lại gần nói nhỏ về việc đưa 200 triệu đồng để “giải quyết ổn thoả và không viết bài”.

Cáo trạng thể hiện, vị Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư đồng ý và đưa cho bị cáo Phong 100 triệu đồng tại phòng làm việc. Chiều cùng ngày, ông Sáng đưa nốt 100 triệu đồng.

Ngay hôm đó, Phong chỉ đạo phóng viên dừng tìm hiểu về “nguồn gốc” căn nhà của ông Sáng. Trong khi đó, ông Sáng cho rằng "không thể im lặng" nên đã làm đơn trình báo Công an thành phố Yên Bái.

Bị cáo Phong bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại Yên Bái.

Ngày 22/6/2017, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Phong ăn trưa cùng ông Hoàng Trung Thực - người kinh doanh vận tải trên địa bàn. Tại cuộc nhậu do người bạn môi giới, Phong tiết lộ việc làm ăn đang bị “tìm hiểu”, ông Thực vội ngỏ ý xin không viết bài. Sau câu trả lời “không thể giải quyết tình cảm”, ông Thực liền đưa 50 triệu cho Phong. Hành vi này bị công an bắt quả tang ngay tại bàn ăn.

Theo cáo buộc, khi một số báo đăng bài gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, công việc của một số lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phong đã lợi dụng danh nghĩa là Trưởng ban bạn đọc để đe doạ tinh thần, chiếm đoạt tổng cộng 250 triệu đồng. Trong quá tình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường 200 triệu đồng cho ông Sáng.