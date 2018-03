Vội về cúng giao thừa, tài xế tông chết hai phụ nữ

Tài xế tông 7 người đang đốt lửa trại đón năm mới

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết hôm nay khởi tố bị can với Nguyễn Quốc Phượng (47 tuổi, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Tài xế Phượng được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

"Tài xế Phượng khi lái xe đã không làm chủ được tốc độ, để xe mất lái lao sang làn đi ngược chiều, gây tai nạn", thiếu tá Trần Văn Hùng (Phó trưởng công an huyện Thanh Chương) cho biết.

Theo cơ quan điều tra, đêm 15/2 (tức 30 Tết), ông Phượng điều khiển ôtô Vios từ thành phố Vinh về nhà riêng ở huyện Thanh Chương. Hơn 23h tới địa phận xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương), xe lao sang bên trái, đâm trúng tốp người đang đốt lửa trại bên lề quốc lộ 46C để chuẩn bị đón giao thừa.

Đoạn quốc lộ 46C nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tai nạn khiến hai phụ nữ tử vong, năm người khác bị thương.

Ông Phượng khai do vội chạy xe về kịp giờ cúng giao thừa nên đi nhanh, không làm chủ được tốc độ.