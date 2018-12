Vờ làm nhân viên tập đoàn, 'diễn kịch' lừa gần 100 triệu đồng

Ngày 8/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Bùi Văn Thanh (36 tuổi), Bùi Thị Cảnh (27 tuổi), Ngô Đức Đại (29 tuổi, cùng trú Nghệ An) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Bộ luật Hình sự 2015).

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 6, nhóm Thanh đi hai ôtô, mang theo các loại hàng hóa như dầu gội, bàn chải, dao lam tới tiệm tạp hóa của anh Trần Hậu Trung (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) giới thiệu là nhân viên tiếp thị chuyên đi cung cấp hàng cho một tập đoàn thương mại.

Ba nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.H

Cảnh nói tập đoàn đang có chương trình khuyến mãi cho các hộ kinh doanh tạp hóa ký hợp đồng trưng bày các sản phẩm dầu gội, bàn chải. Nếu chủ cửa hàng ký hợp đồng trưng bày sẽ được hưởng ưu đãi hàng tháng 2,5 triệu đồng. Tập đoàn sẽ cấp kệ hàng, tủ lạnh cho quán, với điều kiện phải đặt cọc hơn 40 triệu đồng.

Tin lời, anh Trung đã đưa nhiều nhẫn và dây chuyền vàng để được hưởng lợi trong việc bán hàng. Nhận xong vàng, ba "nhân viên tiếp thị" cắt đứt liên lạc với anh Trung.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Thanh đã lừa một chủ tiệm tạp hóa khác ở xã Kỳ Đồng, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.