Thực khách nhí phát hiện thuốc lắc trong bánh kẹp thịt ở Mỹ

Bùa lưỡi, bánh lười - loại ma túy trá hình

Ngày 7/12, ba nhân viên nhà hàng ăn nhanh Sonic (bang Texas, Mỹ) đã bị bắt sau khi thuốc lắc được tìm thấy trong món bánh kẹp thịt của một bé trai khi ăn tối cùng gia đình.

Tối hôm đó khi món ăn được bày ra, chị gái 11 tuổi giúp em trai 4 tuổi mở gói bánh kẹp thịt thì phát hiện một viên thuốc lạ. Bé gái ban đầu cho rằng đây là viên kẹo nhưng bố mẹ em sinh nghi. Cả gia đình giữ nguyên trạng suất ăn kèm viên thuốc và giao nộp tại phòng cảnh sát thành phố Taylor. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận đây là thuốc lắc. Nhà chức trách lập tức tới tiệm ăn nhanh, bắt 3 trong 6 nhân viên trong ca trực.

Viên thuốc lắc được tìm thấy trong món bánh kẹp thịt.

Theo WKBN, Tanisha Dancer (30 tuổi, quản lý cửa hàng) bị truy tố về tội Tàng trữ, vận chuyển chất chịu sự quản lý của nhà nước và Gây nguy hiểm cho trẻ em. Sau khi bắt, đưa về khám xét tại trại giam hạt Williamson, quản giáo phát hiện cô ta giấu ba viên thuốc lắc trong người, cùng mẫu mã với loại được tìm thấy trong suất ăn của bé trai.

Giám đốc sở cảnh sát thành phố Taylor khen ngợi hành động nhanh nhạy của bố mẹ cậu bé đã giúp phát hiện tội phạm. Thay vì than thở về vụ việc trên mạng xã hội, gia đình đã có cách hành xử đúng đắn để đảm bảo không có ai bị nguy hiểm.

Sở cảnh sát thành phố Taylor cho biết đã thông báo vụ việc tới các bên liên quan, bao gồm Cục Y tế bang Texas, chủ chi nhánh nhà hàng và văn phòng trụ sở của chuỗi nhà hàng Sonic. Họ cũng trấn an người dân rằng không có lý do để e ngại về vấn đề an toàn thực phẩm tại nhà hàng Sonic. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định thêm hành vi phạm tội của ba bị cáo.

Theo pháp luật bang Texas, người nào tàng trữ quá một gam thuốc lắc sẽ phải đối mặt tối đa hai năm tù giam và bị phạt tiền lên tới 10.000 USD.