Thêm nghi can trong vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang bị bắt

Ngày 17/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ Châu Cường (36 tuổi) cùng Nguyễn Ngọc Đức (23 tuổi, cùng ở TP HCM). Đây là hai nghi can trong vụ cướp chi nhánh VietinBank ở Tân Hiệp, huyện Châu Thành.

Đức (trái) và Cường lúc bị bắt. Ảnh: Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, Đức là người cung cấp súng rulo cùng 6 viên đạn cho Cường đi gây án.

Chiều 13/9, Cường bịt khẩu trang, đội nón rộng vành, đeo găng tay và mặc áo khoác để không bị nhận diện rồi đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng.

Gã dùng súng khống chế bảo vệ và yêu cầu nữ nhân viên nhà băng bỏ tiền vào giỏ. Khi đó, tại phòng giao dịch có hai nữ nhân viên, một bảo vệ và hai người khách.

Sau khi lấy được 945 triệu đồng, tên cướp lên xe máy bỏ chạy về hướng TP HCM. Được khoảng 2 km, gã bỏ xe máy, gọi taxi tiếp tục chạy về nhà ở huyện Củ Chi, TP HCM.

Cảnh sát đã thu hồi khẩu súng cùng số tiền tang vật.

Nhận dạng tên cướp ngân hàng ở Tiền Giang

An Nam