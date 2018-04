Thêm 4 người bị bắt trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt

Ngày 9/4, nguồn tin riêng của VnExpress cho hay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bắt bốn bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng có sự liên quan của hai cựu quan chức ngành công an.

Các bị can Châu Nguyên Anh (39 tuổi); Phạm Quang Minh (33 tuổi) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn. Hai bị can còn lại là Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi), Lê Anh Tuấn (34 tuổi) bị khởi tố tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Việc khám xét nơi ở của các bị can diễn ra tại Hà Đông, Hà Nội trong chiều nay.

Những người này bị cáo buộc cung cấp hóa đơn nhằm hợp thức hoá nhiều khoản tiền trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành.

Như vậy đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 người, bắt giam hơn 40 người liên quan đường dây đánh bạc, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50.

* Gần 90 người bị khởi tố trong đường dây đánh bạc qua mạng

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng game Rikvip và Tip.club đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. "Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam", kết luận của cơ quan điều tra nêu.

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng. Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.