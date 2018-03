Thanh niên nổ súng vào nhà chủ nợ để đe dọa

Hình ảnh Phạm Minh Thái mang theo súng đến nhà bà Lê Thị Hạnh được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ vdieo.

Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết đã tạm giữ Phạm Minh Thái (26 tuổi) trú tại xã Thái Sơn để điều tra về hành vi nổ súng dọa giết chủ nợ là bà Lê Thị Hạnh (45 tuổi) trú tại xã Thụy Phúc.

Nghi can Phạm Minh Thái trước kia là cán bộ công an huyện Thái Thụy, được giao phụ trách địa bàn xã nên quen biết gia đình bà Lê Thị Hạnh. Theo nhà chức trách, năm 2016, thanh niên này bị Ban giám đốc Công an tỉnh cho ra khỏi ngành, đồng thời bị Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy kết án 5 tháng tù về tội danh “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo.

Sau đó Thái vẫn tìm đến các mối quen biết trước kia hỏi vay tiền. Giữa năm 2017, Thái đến nhà bà Hạnh vay nóng 500 triệu với lí do gia đình có việc gấp. Tưởng Thái nói thật, người phụ nữ 45 tuổi rút tiền tiết kiệm về đưa cho Thái vay và chỉ tính lãi bằng lãi suất ngân hàng.

Mấy tháng sau không thấy Thái trả, bà Hạnh nhiều lần điện thoại, thậm chí tìm đến nhà để đòi nhưng không thành, còn bị Thái đe dọa.

Trưa ngày 6/3, Thái cùng 2 thanh niên lạ mặt mang theo súng đến trước cửa nhà bà Hạnh đe dọa. Do cửa đóng, cả nhóm không vào được nên Thái đứng ngoài chĩa súng bắn nhiều phát vào trong, một viên xuyên thủng cửa cuốn, đầu đạn găm vào tường bên trong nhà. Rất may, các thành viên trong gia đình bà Hạnh đã kịp tìm nơi an toàn để tránh đạn.

Bị Thái uy hiếp tính mạng, gia đình bà Hạnh hoảng sợ nhiều ngày không dám trình báo cơ quan công an. Đến ngày 26/3, bà Hạnh mới gửi đơn tố cáo kèm đoạn video do camera an ninh ghi lại hành vi của Thái.

Tiếp nhận đơn, cơ quan CSĐT công an huyện Thái Thụy vào cuộc, tạm giữ hình sự Phạm Minh Thái cùng tang vật vụ án là một khẩu súng thể thao nhưng bắn đạn quân dụng; 2 thanh niên đi cùng Thái cũng được triệu tập lên huyện ghi lời khai.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.