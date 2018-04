Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang căn cứ hình ảnh camera an ninh để truy tìm nghi can đột nhập tiệm vàng Ngọc Khanh ở thị trấn huyện Tân Kỳ.

Trộm đột nhập

Theo trình báo của chủ tiệm, rạng sáng 29/3 kẻ gian đã đột nhập từ tầng 4, lấy đi số vàng, bạc trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Hình ảnh camera cho thấy kẻ lục lọi trong tiệm là người đàn ông cao chừng 1m7, đội mũ vải, bịt mặt bịt, tay cầm dao bấm, chân đi khập khiễng. Thời điểm "vị khách không mời này" xuất hiện, tiệm không có người trông giữ ban đêm.