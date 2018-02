Tên cướp trói nữ kế toán trên ôtô bị khởi tố

Tài xế trói nữ đồng nghiệp, nhốt trong xe để cướp 200 triệu đồng

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt giam Trương Văn Tuấn (24 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi Cướp tài sản.

Nghi phạm Tuấn khi bị bắt giam. Ảnh: N.T.

Trước đó chiều 25/1, Tuấn được phân công lái xe chở nữ kế toán công ty nơi mình làm việc đến ngân hàng trên đường Trần Phú rút 200 triệu đồng. Do nợ tiền cá độ bóng đá nên Tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong lúc nữ kế toán vào ngân hàng giao dịch, Tuấn đi lấy dao và băng keo. Thay vì chở nữ kế toán đến một ngân hàng khác để nộp tiền vào tài khoản của giám đốc, Tuấn lại lái xe ra đường Nguyễn Tất Thành ven biển.

Khi đến địa bàn quận Liên Chiểu, Tuấn dừng xe dùng dao khống chế nữ kế toán, cướp 200 triệu đồng rồi dùng băng keo bịt miệng, trói tay chị này, nhốt trong xe ôtô bỏ lại trên vỉa hè.

Nghi phạm sau đó bỏ trốn, dùng tiền vừa cướp được để đi trả nợ. Chiều tối cùng ngày, Tuấn đến công an đầu thú và nộp lại 56 triệu đồng. Tuấn khai do chi tiêu quá tay nên đi cướp, sau đó lại thừa nhận do thua cá độ.