Tên cướp chuyên giật túi phụ nữ ở Vinh

Ngày 28/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Phạm Kim Khánh (27 tuổi) về tội Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, Khánh có vợ làm công nhân ở khu công nghiệp tại thành phố Vinh nên hai vợ chồng thuê trọ tại xã Hưng Đông. Do không có công việc ổn định nên Khánh sắm áo chống nắng, khẩu trang chạy xe máy trên các tuyến đường tăm tia "con mồi" để cướp.

Một ngày cuối tháng 8, Khánh điều khiển xe máy tới gần cầu Bến Thủy 2 (huyện Hưng Nguyên) thì phát hiện một phụ nữ đạp xe, trên giỏ có túi xách. Khánh áp sát giật túi, sau đó bỏ chạy lục ví lấy 8 triệu đồng.

Trong tháng 9, với thủ đoạn tương tự, Khánh thực hiện hai vụ cướp túi xách của người đi đường tại thành phố Vinh. Tang vật trong các vụ án có trị giá trên 10 triệu đồng.