Tài xế xe buýt bị khởi tố vì lấn làn, đâm chết hai người đi xe máy

Xe buýt lấn làn húc văng 5 người đi xe máy

Ngày 17/4, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

"Dũng điều khiển ôtô đi lấn làn, đâm vào hai xe máy chạy ngược chiều khiến hai người tử vong", cán bộ điều tra nói.

Hiện trường vụ tai nạn.



Trước đó, chiều 4/4 Dũng điều khiển ôtô buýt của nhà xe Đông Bắc chạy trên quốc lộ 46 hướng huyện Thanh Chương - thành phố Vinh (Nghệ An) tới địa phận huyện Nam Đàn đã gây tai nạn.

5 người trên hai xe máy văng xuống đường, hai nam thanh niên tử vong tại chỗ, ba người còn lại phải cấp cứu.