Phạm nhân trốn trại bị bắt khi đón xe về xin tiền ba mẹ

3 người khoét tường trốn khỏi trại tạm giam ở miền Tây

Phạm nhân Nguyễn Văn Hân. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 6/12, Công an Kiên Giang cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ở TP HCM) - hai trong số ba người khoét tường trốn khỏi trại tạm giam Cầu Ván thuộc phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá.

Trong đó Hân đang thụ án 12 năm tù về tội Giết người; Minh và Trần Quốc Quân (39 tuổi, quê TP Cần Thơ) bị tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Khai với cảnh sát, Hân cho biết chính mình lên kế hoạch cùng Minh và Quân khoét tường trốn khỏi trại tạm giam vào rạng sáng 5/12.

Sau khi ra ngoài, cả 3 thuê taxi về TP Long Xuyên (An Giang). Do không có tiền nên Hân xuống xe để đón taxi khác về quê xin tiền ba mẹ tiếp tục lẩn trốn, nhưng bị trinh sát phát hiện bắt giữ. Riêng Minh cũng bị trinh sát phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện Trần Quốc Quân vẫn còn bỏ trốn.

Cửu Long - Hoàng Hạnh