Nhóm ăn trộm xe máy tại nhiều chung cư ở Hà Nội bị phát giác

Ngày 25/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố bị can với Vũ Đắc Soạn và Lê Viết Chiến về tội Trộm cắp tài sản, Nguyễn Bá Chiến về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trên địa bàn quận xảy ra nhiều vụ nhóm xe máy tại các khu chung cư, Công an quận đã lập chuyên án và phát hiện ra nhóm Chiến, Soạn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong đó, Soạn (hai tiền án) đang bị Công an huyện Ứng Hòa truy nã.

Bị bắt ngày 24/9, Soạn và Chiến khai trưa 14/7 cả hai thuê xe ôm đến một khu chung cư tại phường Phú Lãm lấy trộm được chiếc Honda Dream để trước sảnh tòa nhà.

Hơn một tháng sau, cả hai mò đến khu đô thị tại phường Văn Khê. Như mọi lần, Soạn cảnh giới để đồng bọn phá khóa chiếc Honda Wave.

Cơ quan chức năng nghi ngờ không chỉ hai vụ trên, nhóm này còn thực hiện cả chục vụ khác. Tài sản lấy được chúng đều bán cho Bá Chiến với giá rẻ.

Cảnh sát đã thu giữ được một số xe máy.