Nhiều thanh niên sập bẫy tình thiếu nữ 17 tuổi

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 24/9 đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Kiều Thị Bích My (17 tuổi, ở tại địa phương) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm nay My quen nam thanh niên 28 tuổi ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) qua mạng xã hội. Chàng trai sau đó được thiếu nữ rủ đi uống nước rồi ghé nhà nghỉ "tâm sự".

Thừa lúc bạn tình ngủ say, My lấy trộm điện thoại, tiền mặt và xe máy của anh này bỏ trốn. Vài tháng sau, trong lúc đi đường, nạn nhân phát hiện thiếu nữ đã trộm tài sản của mình nên báo công an bắt giữ.

Làm việc với cảnh sát, bước đầu My khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự cô ta đã lừa lấy tài sản của nhiều nam thanh niên.

Phước Tuấn