Người chồng ở Đồng Nai bị vợ tố cáo trộm 85 lượng vàng

TAND Đồng Nai ngày 13/9 xử sơ thẩm vụ án Trộm cắp tài sản sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ông Trần Vũ Vinh (48 tuổi, ở TP Biên Hòa) bị vợ tố cáo trộm 85 lượng vàng trị giá gần 3 tỷ đồng của công ty mà bà làm giám đốc.

Theo cáo trạng, ông Vinh kết hôn với bà Mai Thị Thúy Phượng (43 tuổi) năm 1997, có chung 3 con. Năm 2003, hai vợ chồng mở Công ty TNHH Mai Phương do bà Phượng làm giám đốc. Ngày 29/9/2010, bà Phượng rút trong tài khoản của công ty này 3 tỷ đồng ra gửi tiết kiệm mang tên mình.

Nữ giám đốc sau đó lần lượt rút tiền trong sổ tiết kiệm đi mua 85 lượng vàng. Số vàng miếng SJC được chủ tiệm đi thu gom nhiều nơi tại TP HCM và bán lại cho bà Phượng không có hóa đơn, chứng từ.

Trưa 31/12/2010, ông Vinh lái xe về nhà, dùng dao cạy bàn máy vi tính lấy 6 bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 82 lượng vàng đưa cho mẹ ruột gửi vào ngân hàng. Theo bố mẹ ông Vinh, số vàng trên là của họ cho vợ chồng con trai mượn để làm ăn nhưng VKS cho rằng không có cơ sở.

Tháng 4/2011, bà Phượng có đơn tố cáo chồng đã trộm cắp vàng của công ty. 3 tháng sau, họ ly hôn nhưng phần tài sản chung chưa được giải quyết phân chia, trong đó có cổ phần trong Công ty Mai Phương.

Do Công an TP Biên Hòa trả lời không có thẩm quyền điều tra, hai năm sau, bà Phượng tố cáo lên Công an Đồng Nai. Ông Vinh sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản. 16 tháng sau, ông được tại ngoại.

Sau khi xem xét cáo trạng, tháng 9/2017, TAND Đồng Nai quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung khi nhiều chi tiết chưa được làm rõ như: 85 lượng vàng là của Công ty Mai Phương hay là của cá nhân bà Phượng vì nữ giám đốc mua vàng từ tiền trong sổ tiết kiệm mang tên bà? Tại sao sự việc mất vàng diễn ra ngày 31/12/2010 mà đến 4 tháng sau, bà Phượng mới tố cáo?

Việc mua vàng được các thành viên công ty đồng ý không? Sao vàng của công ty lại bỏ ở nhà riêng, trong khi thời điểm mất vàng thì ông Vinh và bà Phượng vẫn là vợ chồng? Cáo trạng chưa thấy việc đối chất để làm rõ việc ba mẹ và vợ chồng ông Vinh có nợ nần không?

TAND tỉnh cũng yêu cầu tiệm vàng cung cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng. Thời điểm mua bán, số vàng thu gom có nguồn gốc ở đâu, công ty nào và những quy định của Nhà nước về quản lý kinh doanh vàng. Hồi tháng 6, VKS có văn bản gửi TAND tỉnh vẫn bảo lưu quan điểm luận tội trong cáo trạng.

Tại phiên tòa hôm qua, ông Vinh vẫn giữ quan điểm chỉ lấy 6 bộ giấy quyền sử dụng đất, không lấy 82 lượng vàng như cáo trạng truy tố. Xét thấy nhiều vấn đề mâu thuẫn, chưa được làm rõ liên quan đến hành vi trộm cắp của bị cáo, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phước Tuấn