Người chơi sạch túi, đại lý kiếm bộn tiền qua game bài Rikvip

Cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù và 100 triệu đồng / 12 kiến nghị của Hội đồng xét xử sau vụ án Phan Văn Vĩnh

92 người trong vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng vừa nhận bản án sơ thẩm với mức hình phạt từ 40 triệu đồng đến 10 năm tù vì sáu tội. Trong đó, 90 bị cáo bị tuyên phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11, bộ ba Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch công ty CNC), Hoàng Thành Trung (cựu giám đốc công ty Nam Việt), Phan Sào Nam (cựu chủ tịch công ty VTC online) lập và vận hành đường dây đánh bạc từ ngày 19/4/2015 với các cổng game bài Rikvip/Tipclub, Zon/Pen, 23Zdo... Tính tới 29/8/2017 (khi hệ thống bị đánh sập), gần 43 triệu tài khoản game đã đăng ký.

Nhà chức trách cho rằng tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Dương và đồng phạm vận hành là gần 10.000 tỷ đồng. Con số này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 129/8/2018.

Các con bạc trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Giang Huy.

Con bạc có số tiền chơi nhiều nhất - gần 400 tỷ đồng mỗi năm

Hồ sơ vụ án cũng như việc thẩm tra trước tòa cho thấy, Nguyễn Quốc Tuấn (cựu phó giám đốc kỹ thuật trung tâm thanh toán công ty CNC) ngoài việc giúp Nguyễn Văn Dương vận hàng đường dây còn tham gia đánh bạc nhiều lần.

Trong hơn một năm, từ giữa năm 2016 tới tháng 8/2017, tổng tiền Tuấn "nướng" vào sới bạc online do chính mình tham gia vận hành lên tới hơn 360 tỷ đồng. Riêng ngày 8/8/2016, anh ta tham gia trên 90 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài xỉu. Trong đó có 33 phiên đặt cược từ 60 triệu Rik (khoảng 50 triệu đồng). Phiên chơi bạc đặt cược cao nhất và được trả thưởng của con bạc này là 380 triệu Rik (khoảng 320 triệu đồng). Tuấn trở thành con bạc có số tiền chơi lớn nhất trong số 43 người bị đưa ra xét xử ở giai đoạn một.

Hoàng Văn Duy (28 tuổi, ở Bắc Giang) cũng đổ hơn 20 tỷ đồng vào sới bạc trực tuyến trên trong khoảng một năm. Liên tiếp ngày 8-9/8/2016, Duy tham gia nhiều phiên, trong đó lần đặt cược cao nhất được trả thưởng là 41 triệu Rik (khoảng 34 triệu đồng).

Trong phiên tòa sơ thẩm, 43 con bạc đều khai bị thua trong quá trình chơi. Họ có chung một số mô típ như ban đầu thấy game bài quảng cáo công khai nên tò mò đăng ký tài khoản. Mục đích chơi ban đầu để giải trí, ban đầu thường thắng nên ham, sau đó thua thì muốn gỡ đến và phải bán nhà, tài sản, vay mượn.

Phạm Quang Thành (30 tuổi, Đà Nẵng) là một ví dụ. Thành bắt đầu chơi từ đầu tháng 6/2016 đến giữa năm 2017 thì dừng, qua tài khoản có tên ấn tượng là bannhachoirik (có nghĩa: bán nhà chơi Rik).

Thành mua bán Rik với nhiều đại lý khác, tổng tiền lên tới 2,6 tỷ đồng. Riêng ngày 8/8/2016 Thành tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu, trong đó lần đặt cược cao nhất hơn 100 triệu đồng.

Nghe Thành khai, chủ tọa hỏi đã bán nhà chơi bạc hay sao mà đặt tên như vậy? Thành nói mới chỉ bán ôtô gần hai tỷ đồng để đổ vào game bài, chưa bán hay cầm cố nhà. Thành thừa nhận cả quá trình chơi đã thua hơn ba tỷ đồng.

Sau nhiều câu hỏi về gia cảnh, chủ tọa còn cho hay Thành chưa bị vợ bỏ đã là điều may mắn bởi nhiều bị cáo khác đã trắng tay, tan nát gia đình.

Con bạc Phạm Quang Thành. Ảnh: Phạm Dự.

Phạm Quang Minh đến từ Bắc Giang là con bạc có hậu quả nặng nề hơn cả. Minh từng có tài chính ổn định, cuộc sống gia đình nhiều người mơ ước nhưng giờ đã thành dĩ vãng. Đứng trước bục gỗ khai báo, Minh nói ăn năn hối hận vì đã không biết trân trọng cuộc sống trước đây.

Làm đại lý thu 5 tỷ đồng trong hai năm

Theo bản án, "vòi bạch tuộc" game bài tiếp cận 43 triệu tài khoản chơi bạc chính là 25 đại lý cấp một và gần 6.000 đại lý cấp hai. 18 người từng là đại lý cấp một và sáu bị cáo từng là đại lý cấp hai bị đưa ra xét xử đều khai thủ tục, tiêu chí để được làm khâu trung gian của đường dây cờ bạc rất đơn giản: tài khoản trên cổng game bài, tài khoản Facebook, và thật nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên bất kỳ ai.

Không cần đầu tư vốn, cũng không cần nhiều nhân lực, các đại lý này vẫn có thể kết nối với hàng triệu con bạc ở khắp 24 tỉnh, thành phố, đem lại nguồn thu nhập khủng.

Vũ Văn Dũng (29 tuổi, quê Bắc Ninh, sống tại TP HCM) là ví dụ. Được Hoàng Thành Trung đặt vấn đề và dặn cứ yên tâm hoạt động vì "đã có thế lực lớn chống lưng", Dũng lôi kéo người mua Rik chơi bạc. Trong năm 2015-2017, Dũng mở thêm được hơn 1.000 đại lý cấp hai, đạt doanh số vượt trội hơn hẳn 24 đại lý khác với hơn 500 lần giao dịch, số tiền trị giá gần 4.000 tỷ đồng.

Tính đến khi hệ thống bị sập, Dũng được hưởng lợi từ các cổng game bài là hơn 5 tỷ đồng. Để phục vụ việc mua bán Rik, Zdo, Zon, Dũng đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, và mượn gần 20 tài khoản của người thân quen.

Theo bản án, sau 27 tháng vận hành, đường dây đã thu gần 10.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng. Trong đó bị cáo Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Bản án cũng xác định, khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương rửa tiền qua các công ty riêng để hợp thức hóa. Hiện, tổng số tiền thu hồi của Dương là hơn 240 tỷ đồng. Dương còn phải nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ các thành viên chính trong đường dây, nhiều đơn vị trung gian, nhà mạng giúp thanh toán cho game đánh bạc cũng được hưởng hàng nghìn tỷ đồng.

"Trái đắng" khi chơi bạc

Một số bị cáo trong vụ án. Ảnh: Giang Huy.

Bản án thể hiện, dù người chơi bạc hay người tổ chức, vận hành game đánh bạc, người bị thiệt hại hay người được hưởng lợi bất chính đều có một điểm chung: Phải chịu hình phạt vì vi phạm pháp luật.

Do tổ chức đường dây đánh bạc Dương, Nam phải nhận mức án lần lượt 5 và 10 năm. Cựu tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá do bảo kê cũng bị tuyên phạt 9 và 10 năm tù. Những người giúp sức vận hành đường dây đánh bạc, giúp Dương, Nam rửa tiền cũng bị phạt tiền hàng trăm triệu đồng hoặc phạt tù. 60 con bạc, đại lý cũng phải nhận án phạt tiền hoặc phạt tù.

Theo bản án, riêng hai ngày 8-9/8/2016, có hơn 500 tài khoản người chơi đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc. Do bị hạn chế bởi thời hạn điều tra nên trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ mới khởi tố 105 bị can, trong đó 12 bị can trốn, truy nã chưa có kết quả, một người mắc bệnh hiểm nghèo nên tách ra, khi nào đủ điều kiện sẽ xử lý sau. Kết quả, 92 người phải hầu toà. Những trường hợp khác có đủ dấu hiệu phạm tội sẽ bị xem xét, xử lý trong giai đoạn hai của vụ án.

Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được lai lịch, lấy lời khai một số người các tham gia làm đại lý cấp 2, đánh bạc trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo, Zon/Pen. Song chưa xác định được dữ liệu cụ thể về hành vi đánh bạc, mua bán Rik..., nhà chức trách sẽ tiếp tục điều tra những người này.