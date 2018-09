Nghi can sát hại người phụ nữ, bỏ thi thể vào lu nước bị bắt

Thi thể phụ nữ lõa thể trong lu nước ở miền Tây

Đen tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Nam.

Tối 17/9, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt Thạch Đen (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) - nghi can sát hại người phụ nữ 47 tuổi ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

Đen được cho là đã thừa nhận gây án mạng. Hắn khai, biết nạn nhân sống một mình nên đêm ba hôm trước đột nhập vào nhà với mục đích giết người cướp tài sản.

Sau khi sát hại gia chủ, Đen lấy dây chuyền và cởi quần áo nạn nhân định thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, hắn sau đó đổi ý, đẩy thi thể vào lu nước ở nhà tắm rồi tẩu thoát.

Sự việc được anh rể nạn nhân phát hiện vào sáng hôm sau, khi đến nhà nạn nhân lấy xe máy đi làm.

Phúc Hưng