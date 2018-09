Khởi tố vụ rơi thanh sắt từ công trình ở Hà Nội làm một người chết

Sắt rơi từ công trình ở Hà Nội làm chết một người đi đường

Ngày 28/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người để điều tra việc rơi thanh sắt khiến một người chết, một người bị thương.

Trước đó khoảng 18h ngày 27/9, một thanh sắt từ thang truyền trên tầng 16 dự án nhà ở và trung tâm thương mại trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) bất ngờ rơi xuống đường, trúng hai người đang đi trên hai xe máy. Hậu quả chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Hùng Cường (52 tuổi) bị thương.

Thanh sắt dài chừng 4 mét rơi xuống đường. Ảnh: Ngọc Thành.

Sáng 28/9, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, theo tiến độ thi công dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê ở lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương, các công nhân được phân công lắp kính mặt ngoài tầng 5, 6, 7 của tòa nhà. Quá trình thi công, họ sử dụng hệ thống gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài tòa nhà.

Khi lắp kính đến tầng 7, công nhân thấy đến giờ nghỉ nên điều khiển để sàn tụt xuống tầng 6 cho mọi người xuống. Lúc này, cần trục bên trái của gondola bất ngờ tuột ra khỏi bộ phận đối trọng, rơi từ tầng 16 xuống mặt đường Lê Văn Lương.

Hiện trường xảy ra sự cố. Ảnh: Gia Chính.

Đây là công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê ở lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư. Công trình được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép năm 2013 với quy mô 16 tầng nổi và hai tầng hầm. Hiện đã thi công xong phần thô và đang hoàn thiện, lắp kính mặt ngoài tòa nhà.

Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (quận Hoàng Mai, Hà Nội).