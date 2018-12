Kẻ ngáo đá dọa sát hại con 14 tháng tuổi bị khởi tố

Kẻ ngáo đá ném con trai từ tầng hai xuống đất

Kẻ ngáo đá Cảnh sát giải cứu cháu bé bị khống chế. Video: Nguyễn Hải.

Ngày 1/12, Công an thành phố Vinh, Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) về tội Giết người.

Hà có ba người con, một tiền án liên quan tới ma túy. 10 ngày trước, người vợ thứ hai của Hà bỏ nhà đi sau cuộc to tiếng trong gia đình khiến anh ta không thể liên lạc. Sáng 21/11, Hà sau khi sử dụng ma túy đã bế con trai đi từ nhà riêng tới khu trọ ở phường Vinh Tân để tìm vợ.

Hung khí Hà dùng trong vụ án. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hơn 9h cùng ngày, tìm vợ không thấy, Hà bế đứa trẻ đi lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nhà khác liền kề. Anh ta gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm.

Khi cảnh sát tiếp cận khuyên nhủ, Hà vẫn không ngừng đe dọa tính mạng của con, vẫn túm tay túm chân đứa trẻ đi qua nhiều nóc nhà. Hơn 11h, ở mái tôn có độ cao hơn 4m, Hà thả đứa bé xuống phía dưới, song may mắn cảnh sát túc trực sẵn đã hứng được.

Hà cũng nhảy xuống và bị khống chế. Hiện cháu bé đã hồi phục sức khỏe.