Hàng trăm sản phẩm chữa ung thư giả bị thu giữ ở Nam Định

Hải Phòng triệt phá cơ sở làm sản phẩm điều trị ung thư từ bột than tre

Một cơ sở Vinaca bị kiểm tra ở Nam Định. Ảnh: CTV

Ngày 13/4, Chi cục quản lý thị trường Nam Định cho hay đơn vị này vừa kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của công ty Vinaca tại huyện Mỹ Lộc, huyện Nam Trực và thành phố Nam Định. Trong đó, hai điểm chủ nhà đi vắng, khóa cửa.

Sau cuộc kiểm tra, nhà chức trách tạm giữ, đình chỉ lưu thông 750 sản phẩm các loại như Baby Vinaca, Vinaca ung thư, Vinaca xương khớp...

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; hồ sơ công bố chất lượng của sản phẩm.

Công an Nam Định tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sự việc.

Nhà chức trách bóc một số sản phẩm của Vinaca bày bán để kiểm nghiệm. Ảnh: CTV



Trước đó, ngày 15/2, từ phản ánh về một loại thực phẩm hỗ trợ điều trị ung thư giả được bán rộng rãi trên thị trường, công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã điều tra và bắt quả tang Đào Thị Chúc (24 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn) đang tổ chức sản xuất hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng điều trị ung thư từ than tre.

Cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn sản phẩm gồm: Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng…

Theo lời khai của Chúc, cơ sở hoạt động từ đầu năm 2017 theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca). Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm được sản xuất theo công nghệ nghiền thủ công. Nguyên liệu là than tre, nứa được tán thành bột, sau đó pha thêm hóa chất, đóng thành viên nang hoặc hòa với nước đóng chai…

Bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Xuân Phúc (Hải Phòng) khẳng định than tre không có tính năng điều trị ung thư, đến nay chưa có công trình nghiên cứu hay sản phẩm chữa ung thư nào từ nguyên liệu than tre được công bố.