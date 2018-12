Hai nữ nhà báo bị nhắn tin đe dọa tính mạng

Tối 2/12, hai nữ phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TP HCM nhận được tin nhắn đe dọa từ cùng một số điện thoại với nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày". Tin nhắn tiếp theo viết: "Mày nên nhớ cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Ngày 3/12, hai cơ quan báo chí trên có công văn gửi Bộ Công an, Công an Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra. Chiều cùng ngày, Công an Hà Nội đã làm việc với một nữ phóng viên để tìm hiểu thêm thông tin.

Nội dung tin nhắn đe dọa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị này cho hay thấy lo sợ bởi kẻ nhắn tin đe dọa sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho chị và còn cả gia đình.

Tin nhắn không nói đến sự việc cụ thể nhưng chị phán đoán kẻ giấu mặt "rất có thể liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên" mà chị cùng ekip đã phản ánh.

Công khai nhận tiền 'bảo kê' ở chợ Long Biên. Ảnh: Cắt từ video VTV.

Ngày 20/9, Đài truyền hình Việt Nam phát phóng sự về tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên. Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hoá, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Có người cho biết đã đóng theo năm với số tiền chừng 100 triệu đồng.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản diễn ra ở chợ Long Biên. Cùng ngày, UBND quận Ba Đình ra đình chỉ công việc trong 15 ngày với một phó Ban quản lý chợ.