Gần 50 camera giám sát kẻ gian tại lễ hội Đền Hùng

Đạo chích rạch túi nhanh như cắt tại lễ hội đền Trần

Chiều 24/4 (9/3 âm lịch), dòng người đổ về khu di tích đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) vãn cảnh, dâng hương mỗi lúc một đông. Do nghỉ lễ Giỗ tổ vào giữa tuần nên lượng khách vắng hơn các năm trước. Dọc đường lên đền Thượng, nhiều cảnh sát túc trực bảo vệ an ninh trật tự.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động 1.000 người thuộc các lực lượng: an ninh, cảnh sát giao thông, cơ động, hình sự… tham gia đảm bảo vệ an ninh lễ hội. Các tổ trinh sát hoá trang rải đều khắp các khu vực để phòng ngừa trộm cắp. Gần 50 camera giám sát được Công an tỉnh Phú Thọ bố trí dọc đường và trong khu vực diễn ra lễ hội.

“Chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào mất cắp, móc túi, cướp giật", đại diện Công an Phú Thọ nói.

1.000 cảnh sát được bố trí bảo vệ an ninh lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Phạm Dự.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tại các tuyến phố quanh Đền Hùng, công an túc trực 24/24h để điều tiết giao thông, tổ chức phân luồng nhiều chặng từ ngày 21 đến 25/4. Trong thời gian này, các phương tiện được hướng dẫn đi theo quốc lộ 2, 2C hoặc 70B.

100% lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí để điều tiết giao thông. Trong trường hợp phương tiện tăng đột biến, các trạm thu phí được yêu cầu mở cửa trạm soát vé.

Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 25/4, do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức với sự tham gia góp giỗ của bốn tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam.

Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Nguyễn Duy Anh cho hay, bốn ngày khai hộ vừa qua đã đón trên ba triệu lượt du khách. Dự kiến trong cả dịp lễ, Đền Hùng sẽ đón hơn 7 triệu lượt khách.

Ban tổ chức đặt mục tiêu: không ùn tắc giao thông; không để xảy ra kinh doanh chặt chém; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.