Đâm chết trưởng xóm vì máy múc chắn trước cửa nhà

Lão nông đâm chết trưởng xóm

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt ông Nguyễn Hữu Nhung (61 tuổi) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo xác minh, chiều 6/3, ông Nguyễn Văn Thắng (58 tuổi, xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên) thuê máy múc sửa chữa mương thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho đồng lúa trong thôn. Khi máy múc đào tới đoạn mương chạy ngang qua tcổng gia đình ông Nguyễn Hữu Nhung, người thân của ông Nhung đã ngăn cản không cho làm việc.

Sẩm tối cùng ngày, ông Nhung đi uống rượu trở về nhà cho rằng máy múc làm ảnh hưởng lối đi lại của gia đình nên yêu cầu phía cán bộ xóm phải bồi thường. Ông Thắng giải thích đây là công trình tập thể nhưng không được chấp nhận.

Một lát sau, ông Nhung cầm dao chạy tới nhà ông Thắng và đâm chết gia chủ ngay tại cổng.