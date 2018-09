Đà Nẵng phát hiện 18 người nước ngoài dương tính ma túy trong quán bar

22h ngày 27/9, bất ngờ kiểm tra quán bar Pub Crazy Cort đường An Thượng 6, phường Mỹ An, công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) bắt quả tang Nguyễn Quang Anh Quân (19 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) bán cần sa cho khách.

Nhiều khách nước ngoài đang lắc lư theo điệu nhạc khi bị công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra quán bar. Ảnh: N.T.

60 người được đưa về trụ sở công an và test ma túy. Kết quả cho thấy 21 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 18 khách nước ngoài quốc tịch Anh, Mỹ, Colombia, Malaysia..., công an quận Ngũ Hành Sơn thông tin chiều 28/9.

Nhà chức trách đã thu giữ tại hiện trường một bọc nylon bên trong có chứa chất cần sa, điện thoại di động và một xe máy. Khám xét nơi ở của Quân, nhà chức trách còn thu giữ thêm một gói cần sa.

Tại tầng hai của quán, công an còn thu giữ nhiều đồ vật dùng để sử dụng cần sa, do Tống Duy Phong (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) quán lý.