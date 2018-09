Cựu trung úy công an lĩnh án vì gọi em trai chém chết người

Trung úy công an gọi người chém chết đối thủ

Ngày 27/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Khiêm (38 tuổi, nguyên trung úy Công an TP Bà Rịa) 18 năm tù, Nguyễn Hiệp (32 tuổi) 20 năm tù và Phạm Văn Hoàng (38 tuổi) 12 năm tù về tội Giết người.

Hiệp (từ trái), Khiêm và Hoàng tại tòa. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Theo cáo trạng, chiều 29/7/2017, Khiêm và chị Nguyễn Thị Dịu (28 tuổi) cùng nhóm bạn nhậu ở quán tại xã Tân Hưng, TP Bà Rịa. Khi chào ra về, Khiêm khoác tay lên vai chị Dịu thì anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn (40 tuổi, chồng chị Dịu) ngồi nhậu bàn gần đó nhìn thấy và phản ứng.

Cựu trung úy công an gọi em trai là Nguyễn Hiệp tới đánh dằn mặt anh Tuấn. Hiệp rủ thêm Hoàng mang theo dao tự chế tới đánh, chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong.

Tại tòa, Khiêm khai rằng mình không thù hận gì với nạn nhân và mọi việc xảy ra là do say xỉn. Những người làm chứng nói rằng xích mích nhỏ, đã can ngăn nhưng nguyên trung úy công an liên tục chửi bới, thách thức. Khi em trai chém người, Khiêm hô hào, kích động truy sát nạn nhân đến cùng.

Đại diện VKS hỏi vệc truy tố bị cáo tội Giết người có xác đáng không? Khiêm im lặng. Công tố viên cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng do hành vi rất nghiêm trọng nên đề nghị mức án 12 - 16 năm tù.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vị của các bị cáo là nghiêm trọng, mang tính chất côn đồn nên phải tuyên nặng hơn. Ngoài mức án tù, họ còn buộc bồi thường 400 triệu đồng tiền lo ma chay cho gia đình nạn nhân.

Hơn 8 tháng trước, TAND TP Bà Rịa xét xử ba bị cáo tội Cố ý gây thương tích đã bị gia đình nạn nhân phản ứng. Chủ tọa đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để bổ sung chứng cứ. Sau đó, vụ án được TAND tỉnh rút về xét xử sơ thẩm.

Nguyễn Khoa