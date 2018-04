Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị khởi tố

Công an Phú Thọ xác minh trách nhiệm quản lý của trung tướng Phan Văn Vĩnh

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ Đoàn Minh Hương cho hay chiều nay hồ sơ khởi tố ông Vĩnh đã được chuyển sang cơ quan này để chờ phê chuẩn.

Ông Vĩnh bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) khởi tố bị can với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Gần một tháng trước, sau khi cựu cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc này, ông Vĩnh liên tục phải làm việc với cơ quan điều tra, khi tại nhà riêng, lúc tại trụ sở cơ quan công an.

Ông Vĩnh từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dâ, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định. Ông làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 12/2014 đến khi nghỉ hưu vào tháng 4/2017.

Trong thời gian làm lãnh đạo ở Tổng cục, ông được biết đến với vai trò chỉ đạo điều tra thành công nhiều chuyên án lớn như vụ án Lê Văn Luyện, thảm án ở Bình Phước, bắt bầu Kiên...