Cựu phó chủ tịch hội khoa học 'vẽ' dự án để lừa nữ đại gia

Ngày 18/9, VKSND Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Lê Minh Tiến (cựu phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội khoa học Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam) và Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi) để điều tra dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Tiến và Tùng. Ảnh. H.V.

Theo nhà chức trách, biết một khu đất trống trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) chưa có dự án triển khai, ông Tiến lập dự án "ma" mang tên: Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ và hội viên của Hội.

Bị can đã soạn thảo các văn bản liên quan đến việc Hội thực hiện dự án trên. Tự ý dùng con dấu của Hội đóng vào các loại giấy tờ, ông Tiến còn "sáng tác" hợp đồng ủy quyền cho Công ty CP phát triển DAV Việt Nam triển khai. Công ty này do bị can thành lập, đứng tên.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Tiến tự vẽ sơ đồ khu đất dự án, đóng dấu treo của Hội về thông tin xây 21 tầng, quy mô 20.000 m2...

Đầu năm 2018, ông Tiến tiếp cận được một nữ đại gia bất động sản và được đồng ý hợp tác kinh doanh, triển khai dự án. Cuối tháng 2, bà này chuyển 5 tỷ đồng tạm ứng thanh toán giải phóng mặt bằng.

Ông Tiến sau đó tiếp tục khoe có thể đấu thầu giúp một lô đất để xây chung cư tại đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy). Đối tác này đã đưa hai tỷ đồng để làm "dịch vụ" trúng thầu. Sau thời gian dài không thấy ông Tiến đề cập đến dự án, tự đi kiểm tra, nữ đại gia phát hiện bị lừa nên đòi tiền, đồng thời tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, ông Tiến khai do ham mê cờ bạc, lô đề đã nghĩ ra cách lừa đảo trên. 7 tỷ đồng của nữ đại gia bất động sản, bị can đã trả nợ và chi tiêu hết hai tỷ. Số tiền còn lại, ông ta đã trả lại.

Theo nhà chức trách, ông Tiến còn cùng với Nguyễn Thanh Tùng mạo danh là nhân viên của Liên Hiệp quốc, khoe có khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp. Cuối năm 2017, hai người đã chiếm đoạt ba tỷ đồng của một doanh nghiệp tại Hà Nội. Trong đó, Tùng được hưởng 400 triệu đồng, ông Tiến 2,6 tỷ.

Để mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đề nghị ai là nạn nhân hãy tới trình báo.