Cựu nhà báo bị cáo buộc vòi tiền giám đốc sở kế hoạch đầu tư Yên Bái

Nam nhà báo bị điều tra lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Yên Bái) vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Duy Phong (33 tuổi, cựu trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 135 Bộ luật hình sự 1999.

Tin nhắn doạ dẫm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái

Công an Yên Bái cho rằng bị can Phong cử một phóng viên đến Yên Bái xác minh nguồn gốc tài sản trên đất của gia đình Giám đốc Công an và Giám đốc Sở Kế Hoạch đầu tư tỉnh này.

Giữa tháng 6/2017, bị can Phong nhắn tin tới số điện thoại của ông Vũ Xuân Sáng (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái), thông báo đang xác minh nguồn tài sản của gia đình ông và hẹn gặp.

Bị can Lê Duy Phong bị bắt quả tang.

Trong cuộc gặp một ngày sau đó tại phòng làm việc của ông Sáng, nam nhà báo nhắc đến chuyện “biệt phủ” của ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái khi đó) bị đưa tin trên báo vì ông này “xử lý không khéo”. Do có một báo đã đăng bài viết về nhà mình nên ông Sáng lo sợ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Công an Yên Bái cáo buộc, bị can Phong đề nghị ông Sáng đưa 200 triệu đồng để “giải quyết ổn thoả và không viết bài” về tài sản trên đất của gia đình ông này. Vị Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư đồng ý và đưa cho anh ta 100 triệu đồng tại phòng làm việc. Chiều cùng ngày, ông Sáng đưa nốt 100 triệu đồng.

Ngay hôm đó, bị can Phong chỉ đạo phóng viên dừng tìm hiểu về “nguồn gốc” căn nhà của ông Sáng.

Trong khi đó, ông Quý cho rằng "không thể im lặng" nên đã làm đơn trình báo Công an thành phố Yên Bái.

26 phóng viên bị triệu tập

Ngày 22/6/2017, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Phong ăn trưa cùng ông Hoàng Trung Thực - người kinh doanh vận tải trên địa bàn. Tại cuộc nhậu do người bạn môi giới, nam nhà báo "khoe" là tác giả bài viết liên quan đến nhà đất của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Nghe bị can Phong tiết lộ việc làm ăn đang bị “tìm hiểu”, ông Thực vội ngỏ ý xin không viết bài. Nghe bị can Phong nói “không thể giải quyết tình cảm”, ông Thực liền đưa 50 triệu. Hành vi này bị công an bắt quả tang ngay tại bàn ăn.

Theo kết luận điều tra, bị can Phong khai nhận mọi hành vi song sau đó đã phản cung. Bị can Phong cho rằng bị công an thành phố Yên Bái ép, mớm cung nên mới khai đã nhận 250 triệu đồng của hai người. Tuy nhiên, Công an tỉnh Yên Bái cho rằng lời khai này không có căn cứ.

Quá trình điều tra, bị can Phong cũng khai dùng 200 triệu chia cho 26 phóng viên, nhà báo. Công an Yên Bái đã làm việc với những người này nhưng tất cả đều phủ nhận lời khai trên.

Khi đối chất bị can, Phong đã thay đổi lời khai, cho rằng không chia tiền.

Số tiền 1,6 tỷ trong tài khoản của mình, bị can Phong khai có 70 triệu đồng chiếm đoạt của ông Sáng, còn 1,5 tỷ có do buôn bán bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng anh không khai được cụ thể việc buôn bán nên không có cơ sở xác minh.