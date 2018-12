Con gái tưới xăng, ép mẹ già cùng tự thiêu trong căn nhà rực lửa

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mẹ chị Đào do tuổi cao nên bị lẫn và hay chửi bới. Sáng nay, bực tức với mẹ, người con gái 36 tuổi mua can xăng 5 lít tưới xăng lên người, ôm chặt mẹ cùng tự thiêu trong căn nhà ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động.

Phát hiện nhà chị Đào có tiếng la hét, lửa cháy rừng rực, người dân chạy sang phá cửa vào cứu. Hai mẹ con nằm co quắp dưới nền nhà được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đào đã tử vong sau một tiếng, người mẹ 77 tuổi sức khoẻ đang nguy kịch.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.