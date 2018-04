Cô gái cầm đầu đường dây đưa 16 phụ nữ qua Malaysia bán dâm

Lâm Thị Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết.

Ngày 25/4, Công an Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng Công an TP HCM bắt quả tang Lâm Thị Thảo (27 tuổi, quê Tây Ninh) đang chuẩn bị đưa 3 cô gái (18 -30 tuổi) sang Malaysia bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2015 Thảo sang Malaysia làm tiếp viên trong quán bar, karaoke và trực tiếp đi bán dâm.

Hai năm sau, thông qua giới thiệu của chủ quán bar, người đàn ông bản địa tên là A Lìn bàn với Thảo lập đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia "tiếp khách".

Thảo móc nối với chị và dì ruột ở quê tìm các thiếu nữ xinh đẹp có cuộc sống khó khăn mong làm việc lương cao giới thiệu cho cô ta. Các cô gái được hứa sẽ làm tiếp viên nhà hàng, lương 9 -10 triệu đồng một tháng, nhưng sau khi xuất cảnh, họ bị bán vào các động mại dâm.

Thảo khai, hơn một năm hoạt động, cô ta đã bán 16 phụ nữ ở Tây Ninh và các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu qua Malaysia.

Công an Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn để giải cứu các nạn nhân.

Hồng Tuyết