Can đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết

Ngày 5/12, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Giang (22 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Bị can Nguyễn Văn Giang.

Theo cơ quan điều tra, tối 25/11 Nguyễn Văn Giang và Trương Phúc Hậu (19 tuổi) quen biết nhau và cùng ngồi ăn ngô nướng ở một quán ven đường ở xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu). Tại đây Hậu vòng tay ôm cổ Giang nhằm trêu đùa thì bị Giang hất tay ra khiến hai bên xô xát.

Thấy hai người đánh nhau, anh Ngô Sỹ Phúc (26 tuổi, láng giềng với Giang) vào can ngăn thì bị Giang chửi bới cho rằng "đây là chuyện cá nhân, không liên quan tới anh Phúc và yêu cầu không được can ngăn".

Theo cáo buộc, sau lời thách thức của anh Phúc "mày thích thì đâm tao đây này", Giang cầm dao đâm hai nhát khiến anh Phúc tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Giang vứt dao tại hiện trường rồi phóng xe máy về nhà thay bộ quần áo dính máu và bỏ trốn ở cánh đồng xã. Vài giờ sau, cảnh sát bắt giữ Giang.