Bộ Công an chỉ đạo truy quét tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng

Nghi phạm cướp ngân hàng khai uống thuốc diệt cỏ trước khi bị bắt

Camera ghi cảnh một thanh niên cầm súng xông vào trụ sở ngân hàng ở Tiền Giang cướp gần một tỷ đồng hôm 13/9. Ảnh cắt từ videp

Ngày 29/9, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, cửa hàng vàng tại Bắc Giang, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tiền Giang, Sơn La, Hà Nội... Nghi phạm thường sử dụng vũ khí, súng tự chế, hung khí nguy hiểm để uy hiếp nhân viên, bảo vệ để cướp tài sản với số lượng lớn. Gần đây nhất ngày 13/9, hai nghi phạm cầm súng xông vào một trụ sở ngân hàng ở Tiền Giang lấy đi gần một tỷ đồng.

Dù nhiều nghi phạm bị bắt, tài sản được thu hồi song qua nhiều vụ án, Bộ Công an nhận thấy việc phòng ngừa, tự bảo vệ của các ngân hàng, tiệm vàng còn nhiều sơ hở, bất cập; ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên, đội ngũ bảo vệ chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, tiệm vàng chưa cao...

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn ngân hàng, tiệm vàng tăng cường hệ thống giám sát an ninh, bố trí lực lượng canh gác... nhất là ở vùng nông thôn, ngoại thành, ít người qua lại.

Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị tấn công trấn áp mạnh mẽ, Bộ Công an đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong hệ thống ngân hàng.